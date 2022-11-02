. «Шокирующие фото» с базы ПВО Подмосковья оказались снимками с кладбища техники
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«Шокирующие фото» с базы ПВО Подмосковья оказались снимками с кладбища техники

«Шокирующие фото» с базы ПВО Подмосковья оказались снимками с кладбища техники«Шокирующие фото» с базы ПВО Подмосковья оказались давними снимками с кладбища техники

Фотографии, на которых якобы запечатлены пришедшие в негодность системы ПВО Москвы, оказались снимками десятилетней давности с кладбища военной техники в Подмосковье.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 29 октября разместил в своем официальном Telegram-канале публикацию с «шокирующими фото», которые якобы были сделаны бывшим советским разведчиком Виктором Суворовым на базе ПВО в Подмосковье. Утверждалось, что запечатленные на снимках комплексы должны были обеспечивать безопасность Москвы и защищать ее от ядерного удара, однако оказались «брошены в лесах вокруг столицы». Автор поста также писал, что вся противоракетная оборона Москвы давно развалена.

На самом деле опубликованные фотографии были сняты на кладбище заброшенной военной техники в Подмосковье, а не на территории военной части, и были опубликованы одной из пользовательниц LiveJournal еще в 2013 году, а часть из них — еще раньше, в 2011-м.

Кроме того, на снимках можно увидеть образцы техники, которая уже снята с вооружения и не используется для защиты Москвы. В частности, речь идет о зенитно-ракетных комплексах С-200, которые, как писал портал «Военное обозрение», были окончательно сняты с вооружения российских войск ПВО к началу 2000-х годов, а также о ранних модификациях С-300, которые также не используются для обеспечения безопасности столицы.

Еще в 2017 году ТАСС сообщал, что комплексы С-300ПМ, которые до этого составляли основу «московского кольца ПВО», начали активно заменяться на более совершенные системы С-400 «Триумф». В 2020 году командир соединения системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы генерал-майор Сергей Грабчук говорил, что столичные системы ПРО уничтожают цель меньше чем за минуту, передавала «Газета.RU». Кроме того, в 2021 году стало известно, что на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны, поступили еще более современные ЗРС С-500 «Прометей», писали «Известия».

Публикация распространялась в проукраинских Telegram-каналах, охвата в российских СМИ она не получила. Подобные материалы появлялись в пабликах и на личных страницах пользователей в соцсетях (1, 2, 3, 4).

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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