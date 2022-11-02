. Синоптики рассказали, когда в Петербурге наступят зимние морозы

Синоптики ожидают наступления сильных холодов в Санкт-Петербурге в начале декабря. За понижением температуры в ближайшие выходные последует временное потепление, передают «Невские новости».

По словам метеоролога Александра Шувалова, в этом месяце в городе будет только несколько по-настоящему холодных дней. «Убирать осеннюю одежду еще не скоро придется. Да, нужно будет утепляться пару дней в ноябре, но настоящий морозный период наступит только в начале декабря. На 1-2 дня в ноябре придется достать зимние вещи, а вот когда именно — пусть это будет сюрпризом», — заявил он.

В свою очередь синоптик Юрий Куткевич уточнил, что после эпизодического потепления на протяжении недели следом за похолоданием 5-6 ноября отрицательные температуры установятся по крайней мере в ночное время.

Между тем эксперт Александр Ильин сообщил «Тульской службе новостей», что в ближайшие две недели жителей города не ждут обильные осадки. Он уточнил, что в Туле установится облачная погода, по утрам при этом будет возможен туман и плохая видимость на дорогах.

При этом синоптик спрогнозировал колебание ночных температур на текущей неделе вокруг нулевой отметки термометров. При этом наиболее холодная ночь ожидается в четверг, 10 ноября — в этот день температура опустится до минус двух — минус четырех градусов. Днем же воздух прогреется до плюс одного-трех градусов. Ильин добавил, что потепление наступил на следующей неделе, когда воздух прогреется до плюс пяти-семи градусов.

Между тем, как сообщала «Парламентская газета», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал более холодную зиму, нежели в прошлом году. При этом специалист не стал прогнозировать количество снега в предстоящие месяцы. По его словам, на предстоящей неделе температура в Москве установится на уровне от нуля до пяти градусов тепла.