. Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой (16 фото)

Вадим Карасев

Девушка по имени Бри Ленехан решила наглядно показать, как идеальный мир соцсетей отличается от реальности. И дело даже не в многочисленных фильтрах, ретуши, косметики и прочих благ цивилизации. Самое главное - правильное позирование перед камерой, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, которые есть у каждого человека. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.Бри Ленехан призывает любить себя любым. Девушка настаивает на том, что фотографии из соцсетей совсем не похожи на то, что есть на самом деле. Ведь для хорошего кадра мы всегда выбираем удачную позу.Всего лишь поднятая на бёдра линия нижнего белья здорово вытянула тело и сделала его визуально стройнее. Простая геометрия: горизонт и вертикаль.