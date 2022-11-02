. Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой (16 фото)
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Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой (16 фото)

Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камеройДевушка по имени Бри Ленехан решила наглядно показать, как идеальный мир соцсетей отличается от реальности. И дело даже не в многочисленных фильтрах, ретуши, косметики и прочих благ цивилизации. Самое главное - правильное позирование перед камерой, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, которые есть у каждого человека. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

Бри Ленехан призывает любить себя любым. Девушка настаивает на том, что фотографии из соцсетей совсем не похожи на то, что есть на самом деле. Ведь для хорошего кадра мы всегда выбираем удачную позу.


Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Всего лишь поднятая на бёдра линия нижнего белья здорово вытянула тело и сделала его визуально стройнее. Простая геометрия: горизонт и вертикаль.

Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой
# Главные новости
По материалам: триникси

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