. Совфед принял закон о повышении уровня санитарной грамотности россиян

Санитарным просвещением населения для популяризации здорового образа жизни займутся надзорные ведомства, медицинские учреждения, а также социальные некоммерческие и волонтерские организации. Такой закон 2 ноября одобрил Совет Федерации в ходе планерного заседания.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый отметил, что закон в первую очередь уточняет полномочия Правительства в области санитарно-гигиенического просвещения для обеспечения благополучия граждан.

«Изменения будут способствовать формированию санитарной культуры и мотивации граждан к здоровому образу жизни», — уточнил сенатор.

Кроме того, согласно документу, Минздрав наделят полномочиями по определению порядка профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продуктов и питьевой воды, с воспитанием и обучением детей, а также с коммунальным и бытовым обслуживанием населения.