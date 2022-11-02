Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со стороны Украины
Сегодня, 15:20 Вадим Карасев
Курский губернатор Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле села Гуево со стороны ВСУ
Утром 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.
В результате атаки пострадали пять человек, среди них трое детей.
«Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», — написал Старовойт.
По материалам: lenta.ru