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Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со стороны Украины

Три ребенка пострадали в результате обстрела российского села со стороны УкраиныКурский губернатор Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле села Гуево со стороны ВСУ

Утром 2 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

В результате атаки пострадали пять человек, среди них трое детей.

«Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», — написал Старовойт.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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