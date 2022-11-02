. Turtle Beach представили компактный геймпад Atom для Xbox Cloud Gaming
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Turtle Beach представили компактный геймпад Atom для Xbox Cloud Gaming

Turtle Beach представили компактный геймпад Atom для Xbox Cloud Gaming


Производители аксессуаров в этом году выпустили (и анонсировали) немало устройств для облачного гейминга на мобильных устройствах. Иногда это даже не аксессуары, а полноценные устройства, вроде Razer Edge.

Компания Turtle Beach, которая занимается выпуском лицензированных аксессуаров Xbox, представила геймпад Atom. Он состоит из двух независимых модулей, которые подключатся к мобильному устройству через Bluetooth для удобной игры в «облачные» проекты. На одной зарядке геймпад может проработать около 20 часов. Atom оснащен полноразмерными джойстиками, крестовиной, бамперами, триггерами и кнопками ABXY.




Turtle Beach Atom способен удобно компактно складываться, что позволяет его переносить не только в сумке или рюкзаке, но и в кармане. Контроллер будет выпускаться в 3 цветах.



Стоимость контроллера Atom от Turtle Beach — 100 евро.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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