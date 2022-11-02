. У Лены Катиной ожидается пополнение в семье
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У Лены Катиной ожидается пополнение в семье

У Лены Катиной ожидается пополнение в семье
38-летняя певица Лена Катина призналась, что беременна. Лена Катина недавно рассказала о планах на будущее. Экс-солистка группы «t.A.T.u» призналась, что мечтает родить мужу девочку и даже уже придумала для нее имя. Поклонники и не предполагали, насколько близка Елена к осуществлению своей мечты. Сегодня стало известно, что артистка ждет ребенка. Как рассказали изданию Super близкие звезды, малыш появится на свет уже в июле будущего года. Катина уже выбрала роддом, в котором планирует рожать. Выбор пал на клинику ММА им. Сеченова. А для скептиков Лена приготовила фотодоказательство, на котором запечатлена с положительным тестом на беременность. Муж артистки не остался в стороне и опубликовал фото, которое сопроводил забавной подписью.
«Хочу запомнить эмоцию. Во дела… Шок!» — отметил Дмитрий. Катина и Спиридонов познакомились в 2021 году. Этим летом пара поженилась — свадьба прошла тихо, в семейном кругу. Не секрет, что у избранника Лены есть проблемы со здоровьем — несколько лет назад Дмитрию диагностировали рак щитовидной железы. Недуг удалось победить, но риск новой «вспышки» не исключен. «Дима сейчас в полнейшей ремиссии. Он прошел курс лечения в немецкой клинике, и это, слава Богу, не та онкология, с которой надо бороться годами. Так что в этом смысле нам повезло. Да, болезнь щитовидной железы может вернуться, и я молюсь за мужа. Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», — откровенничала Катина. Будущий малыш станет для пары и самого Дмитрия первым. А вот для Катиной это второй ребенок. От первого брака у певицы остался семилетний сын Александр. Мальчик, по словам Елены, отлично поладил с отчимом.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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