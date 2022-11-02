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Умерла актриса Светлана Спиридонова

Умерла актриса Светлана СпиридоноваАктриса Светлана Спиридонова умерла в возрасте 62 лет

Ушла из жизни актриса театра и кино Светлана Спиридонова. Об этом сообщается на официальной странице ярославского Театра драмы имени Федора Волкова во «ВКонтакте».

Спиридонова умерла в возрасте 62 лет. Причина смерти не уточняется. Известно, что актриса тяжело болела.

«30 октября ушла из жизни актриса Волковского театра Светлана Спиридонова. Более 30 лет Светлана Владимировна выходила на сцену в спектаклях Первого русского театра. Коллектив театра выражает соболезнования семье и близким актрисы», — сказано в сообщении.

Спиридонова родилась в 1960 году в Ярославле. В 1983 году окончила ГИТИС, после чего присоединилась к труппе Театра драмы имени Федора Волкова. Через несколько лет создала тольяттинский драматический театр «Колесо», также выступала на сцене ТЮЗа. В 1980-х годах актриса дебютировала в кино, сыграв в мюзикле «Люби меня, как я тебя» режиссера Веры Токаревой. Среди других проектов с участием Спиридоновой — «Земский доктор», «Берега любви», «Напарницы», «Уцелевшие», «Страницы театральной пародии», «Чужая стая».

Ранее стало известно о смерти заслуженного артиста России Евгения Калашника.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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