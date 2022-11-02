. В Британии подают в суд на "группу Вагнера"
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В Британии подают в суд на "группу Вагнера"

В Британии подают в суд на "группу Вагнера"

Юридическая фирма McCue Jury & Partners из Великобритании заявила, что подает судебный иск против "группы Вагнера" из-за ее действиями на Украине.

"Сегодня нашу фирму попросили предоставить парламентскому комитету по международным делам доказательства в рамках разбирательства "Группа Вагнера" и не только: частные военные компании-посредники". В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде (Лондона) против "Вагнера" с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба".

Дело будет финансироваться за счет краудфандинга. Издание inews указывает, что судебный процесс поддерживают украинские чиновники, а также экс-глава британского правительства Британии Борис Джонсон. Фирма собирается начать такое же дело в Соединенных Штатах.


Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призывал российских парламентариев вступить в ряды ЧВК "Вагнера", чтобы отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.

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По материалам: uposters.ru

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