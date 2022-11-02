В Британии подают в суд на "группу Вагнера"
Сегодня, 10:10 Вадим Карасев
Юридическая фирма McCue Jury & Partners из Великобритании заявила, что подает судебный иск против "группы Вагнера" из-за ее действиями на Украине.
"Сегодня нашу фирму попросили предоставить парламентскому комитету по международным делам доказательства в рамках разбирательства "Группа Вагнера" и не только: частные военные компании-посредники". В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде (Лондона) против "Вагнера" с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба".
Дело будет финансироваться за счет краудфандинга. Издание inews указывает, что судебный процесс поддерживают украинские чиновники, а также экс-глава британского правительства Британии Борис Джонсон. Фирма собирается начать такое же дело в Соединенных Штатах.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин призывал российских парламентариев вступить в ряды ЧВК "Вагнера", чтобы отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.
По материалам: uposters.ru