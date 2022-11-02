. В чем опасность ретроградного Марса, что нельзя делать в период его ретроградности
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В чем опасность ретроградного Марса, что нельзя делать в период его ретроградности

В чем опасность ретроградного Марса, что нельзя делать в период его ретроградности

Воинственная планета Марс 30 октября 2022 года начала свое ретроградного движение, которое связывают с серьезными переменами в жизни всего человечества. Такое движение Марса продлится до середины января и многим людям еще предстоит столкнуться с его последствиями.

Что представляет собой ретроградный Марс

Марс — одна из самых беспокойных, опасных и воинственных планет. Один раз в два года эта планета бывает ретроградной, то есть, при наблюдении с Земли создает оптическую иллюзию обратного движения по своей орбите. И хотя это всего лишь обман зрения, считается, что ретроградность прибавляет этой планете энергию и вызывает различные неблагоприятные явления на Земле и в социуме людей.


Поскольку Марс отвечает за нашу энергетику, мотивацию и эмоции, он может вызвать достаточно бурные процессы, заставляющие людей активно двигаться вперед, добавляя в их действия агрессию, решительность, гнев, что нередко выливается в серьезные конфликты.

В период ретроградного движения Марса любые события приобретают воинственное начало, в это время нередко случаются государственные перевороты, начинаются войны, возникают различные напряженные ситуации в обществе.

30 октября 2022 года началось ретроградное движение Марса, которое продлится оба последних месяца уходящего года и затронет половину января следующего года.

Как пережить период ретроградного Марса

Период ретроградного Марса достаточно опасный и чреватый неприятными событиями. Все процессы в это время могут усиливаться и способствовать проявлению наших негативных эмоций. Но с этим можно и нужно бороться.

Прежде всего, период ретроградного Марса — это время работы над собой, над своими эмоциями, которые нужно учиться держать под контролем. В этот период не стоит начинать каких-то новых дел, менять работу или коллектив, пытаться с кем-то выяснять отношения.


На протяжении всего периода ретроградного движения этой планеты нужно постараться настраивать себя на позитив, вести спокойный, размеренный образ жизни, больше читать, размышлять, обучаться чему-то новому.

Особенно это касается таких знаков зодиака, как Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы, которые этой осенью будут особо подвержены влиянию этой планеты. Зато такие знаки, как Телец, Лев, Скорпион и Водолей смогут использовать энергию Марса в созидательных целях. Особенно это время благоприятно для творческих представителей этих знаков.

Что нельзя делать в период обратного движения Марса

В этот опасный и непростой период следует контролировать любые чрезмерные проявления эмоций, чтобы не включить агрессию и не перейти красную черту в отношениях с другими людьми. Это может завести в сложные ситуации, их которых не будет благоприятного выхода.

В период ретроградного Марса нежелательно садиться на диету и начинать какие-то косметические и медицинские процедуры, по возможности стоит избегать операций, если их можно перенести на другое время.


Нужно быть особо аккуратным с финансами — не занимать денег и не давать их в долг, стараться не тратить лишнее., и особенно не покупать транспортные средства и изделия из металла.

Старайтесь планировать все свои дела, правильно расставлять приоритеты, и обдумывать каждый свой шаг. Опасайтесь рисков и спонтанно принятых решений — они могут оказаться ошибочными.

# Общество Космос
По материалам: rsute

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