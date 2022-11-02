Вадим Карасев

Канцлер Шольц: в Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины

Более 1 миллиона беженцев с Украины зарегистрированы в Германии. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит ТАСС.

Шольц отметил, что это является большим вызовом для коммун и регионов. Также политик подчеркнул, что нужно приложить все силы для прекращения конфликта и достижения мира.

При этом канцлер заявил, что приток граждан Украины связан с большими проблемами, с которыми столкнулись коммуны, города и общины Германии. По его словам, для поддержки беженцев в этом году германские власти мобилизуют дополнительно 1,5 миллиарда евро. В следующем году государство выделит еще 1,5 миллиарда для украинцев, прибывших в ФРГ, и 1,25 миллиарда для беженцев из других стран.

Ранее глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы «доят» Германию, пользуясь предоставляемыми благами. Политик уточнил, что ситуация превратилась в «социальный туризм в ФРГ и обратно.