. В идее запретить артистам-иноагентам выступления в России увидели опасность

Вадим Карасев

Депутат Шолохов указал на опасность запрета выступления артистов-иноагентов в РоссииСюжетСпециальная военная операция на Украине

Президент Международного совета музеев (ИКОМ) России, первый зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре Александр Шолохов увидел опасность в идее о запрете на выступление в России артистов-иноагентов. Предложение коллеги по комитету Дениса Майданова он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре, член фракции «Единой России» Денис Майданов предложил запретить выступления артистов, признанных иностранными агентами, на концертных площадках, а также в эфире радиостанций.

«С одной стороны, безусловно, свою страну в такое время нужно только поддерживать, и всякого, кто это не делает, нельзя воспринимать как гражданина и человека, который является ответственным членом нашего общества. Но опасность в том, чтобы не свалиться в охоту за ведьмами. Мне кажется неверной именно формулировка "признанных иноагентами"», — поделился Шолохов.

Депутат напомнил, что он является президентом российского комитета ИКОМ, который осуществляет свою деятельность при ЮНЕСКО.

«Естественно, мы работаем со всей ЮНЕСКО и со многими иностранными партнерами. С этой точки зрения мы легко можем быть зачислены в статус иноагентов. Хочется отметить, что этот статус не означает автоматических репрессивных действий. Он означает, что это лицо, физическое или юридическое, пользуется определенной финансовой поддержкой из-за рубежа. Эта поддержка может быть и в благих целях», — заявил он.

В то же время Шолохов убежден, что люди или организации, которые наносят вред своей деятельностью или своими высказываниями, должны подвергаться какой-то обструкции, начиная от общественного непризнания и заканчивая некоторыми репрессивными механизмами.

«Еще раз подчеркну, что выделение таких лиц и организаций должно быть не по принципу иноагента, а по принципе реально нанесенного вреда и обозначенной совершенно четкой позицией, которая является вредоносной», — заключил он.

Ранее стало известно, что Министерство культуры России опровергло разработку законопроекта о лишении званий артистов, уехавших за границу или осудивших специальную военную операцию на Украине.