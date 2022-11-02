. В каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году (14 фото)

Вадим Карасев

Хэллоуин - один из самых популярных праздников в западных странах. И его любят не только детишки, которые колядуют сладости, но и взрослые. Ведь это хороший повод повеселиться на костюмированной вечеринке. А для знаменитостей это и вовсе знаковое событие. Ведь среди звезд начинает негласное соревнование за самый запоминающийся образ. Итак, давайте поглядим в каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году.Рэперша и актриса Лиззо — Мардж СимпсонАктриса Эль Фанниг и её друг в костюмах Чаки и его невестыКендалл Дженнер — Джесси из «Истории игрушек»Кайли Дженнер — Невеста ФранкенштейнаКим Кардашьян, Оливия Пирсон и Натали Халкро — Мистик из «Людей Икс», Мэджик из комиксов «Марвел» и Селена из «Mortal Kombat»Актрисы сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт, Мэделин Петш и Камила Мендес — героини фильма «Фокус-покус»Актёр Коул Спраус со своим братом-близнецом стали одним целымХейли Бибер — Летиция Каста в образе цветочной феи на показе Yves Saint LaurentМеган Фокс и Machine Gun Kelly — Памела Андерсон и Томми ЛиПэрис Хилтон — Сейлор МунСинди Кроуфорд и Рэнди Гербер — герои сериала «Йеллоустоун»Модель Винни Харлоу — русалочка АриэльВанесса Хадженс — Чёрный лебедьПевица и актриса Жанель Монэ — Дива Плавалагуна