В каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году (14 фото)
Сегодня, 03:00 Вадим Карасев
Хэллоуин - один из самых популярных праздников в западных странах. И его любят не только детишки, которые колядуют сладости, но и взрослые. Ведь это хороший повод повеселиться на костюмированной вечеринке. А для знаменитостей это и вовсе знаковое событие. Ведь среди звезд начинает негласное соревнование за самый запоминающийся образ. Итак, давайте поглядим в каких образах знаменитости отметили Хэллоуин в 2022 году.
Рэперша и актриса Лиззо — Мардж Симпсон
Актриса Эль Фанниг и её друг в костюмах Чаки и его невесты
Кендалл Дженнер — Джесси из «Истории игрушек»
Кайли Дженнер — Невеста Франкенштейна
Ким Кардашьян, Оливия Пирсон и Натали Халкро — Мистик из «Людей Икс», Мэджик из комиксов «Марвел» и Селена из «Mortal Kombat»
Актрисы сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт, Мэделин Петш и Камила Мендес — героини фильма «Фокус-покус»
Актёр Коул Спраус со своим братом-близнецом стали одним целым
Хейли Бибер — Летиция Каста в образе цветочной феи на показе Yves Saint Laurent
Меган Фокс и Machine Gun Kelly — Памела Андерсон и Томми Ли
Пэрис Хилтон — Сейлор Мун
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — герои сериала «Йеллоустоун»
Модель Винни Харлоу — русалочка Ариэль
Ванесса Хадженс — Чёрный лебедь
Певица и актриса Жанель Монэ — Дива Плавалагуна
Рэперша и актриса Лиззо — Мардж Симпсон
Актриса Эль Фанниг и её друг в костюмах Чаки и его невесты
Кендалл Дженнер — Джесси из «Истории игрушек»
Кайли Дженнер — Невеста Франкенштейна
Ким Кардашьян, Оливия Пирсон и Натали Халкро — Мистик из «Людей Икс», Мэджик из комиксов «Марвел» и Селена из «Mortal Kombat»
Актрисы сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт, Мэделин Петш и Камила Мендес — героини фильма «Фокус-покус»
Актёр Коул Спраус со своим братом-близнецом стали одним целым
Хейли Бибер — Летиция Каста в образе цветочной феи на показе Yves Saint Laurent
Меган Фокс и Machine Gun Kelly — Памела Андерсон и Томми Ли
Пэрис Хилтон — Сейлор Мун
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер — герои сериала «Йеллоустоун»
Модель Винни Харлоу — русалочка Ариэль
Ванесса Хадженс — Чёрный лебедь
Певица и актриса Жанель Монэ — Дива Плавалагуна
По материалам: триникси