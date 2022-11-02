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В Новый год будет не смешно

В Новый год будет не смешно
Как сообщает пресса, комиков не хотят приглашать на Новогодние праздники. Люди не хотят праздновать Новый год так, как раньше. Близится Новый год, и многие уже думают о том, как будут его праздновать. В Национальной ассоциации организаторов мероприятий рассказали, что в этом году все будет достаточно скромно. Из-за кризиса многие предприятия урезали свои бюджеты, и пункт «корпоратив» больше в него не входит. В основном, работники соберутся в офисе. На этом фоне гонорар стендап-артистов просел в два раза — теперь он варьируется от 600 000 до 1 млн рублей за праздничное мероприятие.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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