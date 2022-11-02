. В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney

В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney

В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и DisneyГлава АВК Воронков: вопрос параллельного импорта фильмов Marvel и Disney может быть решен

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков уточнил условия параллельного импорта в Россию продукции Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил Воронков, продукция брендов Marvel, Disney Pixar, DC Comics вошла в обновленный перечень для параллельного импорта, однако на данный момент это не распространяется на фильмы и мультфильмы компаний. «Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока еще не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения», — добавил он.

Глава АВК выразил уверенность, что отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран будет сформирован в ближайшее время. По его мнению, включение продукции компаний в список параллельного импорта уже является важным шагом к формированию системы использования интеллектуальных прав в России.

Ранее Минпромторг России внес в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта, алкогольные напитки. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или разбиваются, что с ними нужно делать в этом случае
Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или
Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи
Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи
В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney
В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и
Политолог Атаманенко спрогнозировал укрепление позиций республиканцев в Сенате
Политолог Атаманенко спрогнозировал укрепление позиций республиканцев
Лучшие шутки и мемы из Сети - 02.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 02.11.2022 (15 фото)
Экс-возлюбленная Данилы Козловского показала его подросшую дочку
Экс-возлюбленная Данилы Козловского показала его подросшую дочку
Подруга Прохора Шаляпина потеряла ребенка
Подруга Прохора Шаляпина потеряла ребенка
Миро возмущена, что Алла Пугачева стала одной из самых популярных певиц
Миро возмущена, что Алла Пугачева стала одной из самых популярных
У Лены Катиной ожидается пополнение в семье
У Лены Катиной ожидается пополнение в семье
В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому
Кадыров «придумал должность» уборщика Зеленскому
Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022
Команда Xbox анонсировала игровое шоу и Xbox FanFest Trivia 2022

Топ на сегодня

Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и разногласия
Гороскоп от Анжелы Перл на 2 ноября 2022 года: возможны конфликты и
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Филипп Киркоров сбежал на фоне разогревшего скандала
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном

Еще по теме

Disney и Sony захотели вернуться в российский прокат
В России предложили ввозить товары Disney по серому импорту
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей
В Госдуме назвали препятствие для параллельного импорта зарубежного кино