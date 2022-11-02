. В России уточнили условия параллельного импорта продукции Marvel и Disney

Вадим Карасев

Глава АВК Воронков: вопрос параллельного импорта фильмов Marvel и Disney может быть решен

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков уточнил условия параллельного импорта в Россию продукции Marvel, Disney Pixar и DC Comics. Его слова передает ТАСС.

Как пояснил Воронков, продукция брендов Marvel, Disney Pixar, DC Comics вошла в обновленный перечень для параллельного импорта, однако на данный момент это не распространяется на фильмы и мультфильмы компаний. «Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока еще не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения», — добавил он.

Глава АВК выразил уверенность, что отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран будет сформирован в ближайшее время. По его мнению, включение продукции компаний в список параллельного импорта уже является важным шагом к формированию системы использования интеллектуальных прав в России.

Ранее Минпромторг России внес в список товаров, ввоз которых в страну разрешен в рамках программы параллельного импорта, алкогольные напитки. Речь идет об иностранных винах, шампанском и крепком алкоголе, в том числе Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniel's.