. В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает РИА «Новости».

Тревога озвучена в 8.44,  сообщает агентство со ссылкой на минцифры Украины.

Российская армия с 10 октября наносит удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Президент РФ Владимир Путин назвал это ответом на организованный Киевом подрыв Крымского моста и другие атаки на гражданские объекты в РФ. По словам главы государства, если ВСУ продолжат попытки проведения терактов на территории России, ответы «будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ».

Кроме того, 29 октября военные корабли и гражданские судна, находящиеся в акватории городской бухты Севастополя, подверглись атаке 16 беспилотников, которые, по словам Минобороны РФ, принадлежат Киеву.  

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По материалам: pnp.ru

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