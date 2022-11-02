. Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном проекте
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Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном проекте

Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном проекте
Влад Кадони и Давид Манукян решили не ограничиваться участием в телешоу Дом-2, поэтому решили присоединиться к новому проекту, чтобы продолжить расширять свою сферу деятельности. Влад Кадони по-прежнему активно развивает свою телевизионную карьеру в качестве ведущего. Он решил не ограничивать себя только телешоу долгожителем, которое мы все прекрасно знаем. Как оказалось, Кадони и Давид Манукян решили принять участие в новом проекте, который называется «Наследники и самозванцы». Выйти он должен будет на телеканале ТВ-3.

Если верить анонсу программы, то на телевизионном канале Влад Кадони займёт должность необычного участника шоу. Вместо этого он будет одним из судей.

В данном случае Владу определённо понадобится опыт участия в ещё одним не менее известном телешоу — «Битва экстрасенсов». Всё же, самому Кадони предстоит выяснять, кто из участников является истинным наследником, а кто всего лишь самозванец.

Поклонникам любопытно, станет ли Влад Кадони делать поблажки своего товарищу Давиду Манукяну. В конце концов, они уже не первый день ведут совместно проект. А может на телешоу другие правила и всё наконец-то будет идти по сценарию?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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