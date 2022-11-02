. Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном проекте

Вадим Карасев

Влад Кадони по-прежнему активно развивает свою телевизионную карьеру в качестве ведущего. Он решил не ограничивать себя только телешоу долгожителем, которое мы все прекрасно знаем. Как оказалось, Кадони и Давид Манукян решили принять участие в новом проекте, который называется «Наследники и самозванцы». Выйти он должен будет на телеканале ТВ-3.Если верить анонсу программы, то на телевизионном канале Влад Кадони займёт должность необычного участника шоу. Вместо этого он будет одним из судей.В данном случае Владу определённо понадобится опыт участия в ещё одним не менее известном телешоу — «Битва экстрасенсов». Всё же, самому Кадони предстоит выяснять, кто из участников является истинным наследником, а кто всего лишь самозванец.Поклонникам любопытно, станет ли Влад Кадони делать поблажки своего товарищу Давиду Манукяну. В конце концов, они уже не первый день ведут совместно проект. А может на телешоу другие правила и всё наконец-то будет идти по сценарию?