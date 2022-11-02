. Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии

Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружииСоловьев заявил, что ему можно шутить о ядерном оружии, так как он «всего лишь журналист»

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ему можно шутить о ядерном оружии, потому что он «всего лишь журналист». Свои слова о применении ядерного оружия он объяснил в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Говоря об отношении России с другими странами, Соловьев заявил, что его обвиняют в угрозах ядерным оружием. «Британский МИД нам доказывает, что мы всем угрожаем ядерным оружием. Я всем угрожаю ядерным оружием», — сказал телеведущий.

В то же время Соловьев счел, что имеет право на такие высказывания. «Я всего лишь могу шутить на эту тему. Наши официальные лица как раз все время четко отсылают к нашей доктрине, где написано об ответно-встречном ударе. И главное здесь слово "ответном". Это в американской доктрине есть превентивное использование ядерного оружия. В нашей доктрине даже и близко ничего такого нет», — сказал он.

Телеведущий предположил, что в западных странах незнакомы с политическим юмором, сатирой и иронией на российском телевидении.

Ранее журналистка и блогерша Ксения Собчак выразила мнение о том, что Соловьев «одержим бесами». Такими словами она прокомментировала выпуск шоу «Соловьев Live», в котором телеведущий рассуждал о ходе спецоперации на Украине, после чего вспомнил о том, как в Екатеринбурге проходили акции протеста против строительства храма на территории сквера, и агрессивно обратился к жителям города.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года погадать на суженого
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2022 года
Иран объяснил выгоду от покупки российского газа
Иран объяснил выгоду от покупки российского газа
Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле
Алла Пугачева нашла себе подработку в Израиле
Анна Семенович считает, что мужчины в возрасте лучше ровесников
Анна Семенович считает, что мужчины в возрасте лучше ровесников
Регина Тодоренко шокировала своими травмами
Регина Тодоренко шокировала своими травмами
Даня Милохин влип в очередную историю
Даня Милохин влип в очередную историю
Дочка Михаила Галустяна не успевает, не есть ни спать
Дочка Михаила Галустяна не успевает, не есть ни спать
Российского военкома отправили в отставку за ошибки при мобилизации
Российского военкома отправили в отставку за ошибки при мобилизации
Лучше не злите охранника
Лучше не злите охранника
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Путин высказался о будущем Турции в зерновой сделке
Критики в восторге от Ghost Song — игра выходит завтра, сразу в Game Pass
Критики в восторге от Ghost Song — игра выходит завтра, сразу в Game

Топ на сегодня

"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали рейтинг любимых артистов россиян с Гагариной и Пугачевой в топе
"Это какой-то заказ": Пригожин и Соседов раскритиковали
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Бодрость и сила: женщины с какими именами имеют крепкое здоровье
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь семьям мобилизованных
Депутат новой волны Оглоблина в свой день рождения призвала помочь
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Дочка Кристины Орбакайте разучилась говорить по русски
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и его друзей
Сергей Лазарев организовал веселую вечеринку для сына - именинника и

Еще по теме

Соловьев заявил о готовности послать детей в Сирию
Соловьев отметил большой интерес граждан РФ к выборам
Трамп восхитился ядерным потенциалом России
Телеведущий Владимир Соловьев поддержал выдвижение Владимира Путина