. Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более дешевой цене

Вадим Карасев

Causeur: Россия может продавать Европе нефть дешевле в обмен на страхование ее доставки

Французский журнал Causeur на фоне введения Западом потолка цен на нефть из 9,9миллиона баррелей нефти в сутки добывала Россия в октябре Министерство финансов России отмечало, что средняя цена на нефть российской марки Urals в первые 10 месяцев года составила 79,57 доллара за баррель, в октябре — 70,62 доллара за баррель. При этом средняя цена за январь-октябрь оказалась выше, чем за тот же период 2021 года (67,51 доллара), но в октябре показатель год к году опустился в 1,15 раза (прежний уровень — 81,49 доллара).

Глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Рассел Харди спрогнозировал резкое сокращение экспорта сырья после вступления в силу частичного европейского эмбарго на российскую нефть в декабре. По его мнению, флот танкеров, который собирает Россия для обхода запрета на страхование судов, не позволит сохранить объем поставок.