. Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России (4 фото + видео)
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Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России (4 фото + видео)

Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в РоссииВо Всеволожске (Ленинградская область) открылся самый глубокий бассейн в России и один из самых глубоких бассейнов в мире. Его максимальная глубина составляет 30 метров. Это примерно как высота девятиэтажного дома. Объект строился целых пять лет и теперь официально готов принимать посетителей. Судя по снимкам и видео, дайверам там точно не будет скучно. Цена вопроса – 5000 рублей, в них входят подбор снаряжения, инструктаж и погружение. Бассейн делится на две части: плавательную часть и глубоководную часть. Плавательная часть представляет собой 5 дорожек по 25 метров, глубиной от 1, 2 до 4, 5 метров.

Глубоководная часть делится на три зоны:

1. Шахматная доска на глубине 6, 5 метра.
2. "Затонувший" античный город, расположившийся на глубине от 1,2 (для начинающих) до 10 м (для дайверов с опытом);
3. Глубоководная шахта на глубине 30 метров.

Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России
Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России
Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России
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По материалам: триникси

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