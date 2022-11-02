. Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России (4 фото + видео)

Вадим Карасев

Во Всеволожске (Ленинградская область) открылся самый глубокий бассейн в России и один из самых глубоких бассейнов в мире. Его максимальная глубина составляет 30 метров. Это примерно как высота девятиэтажного дома. Объект строился целых пять лет и теперь официально готов принимать посетителей. Судя по снимкам и видео, дайверам там точно не будет скучно. Цена вопроса – 5000 рублей, в них входят подбор снаряжения, инструктаж и погружение. Бассейн делится на две части: плавательную часть и глубоководную часть. Плавательная часть представляет собой 5 дорожек по 25 метров, глубиной от 1, 2 до 4, 5 метров.Глубоководная часть делится на три зоны:1. Шахматная доска на глубине 6, 5 метра.2. "Затонувший" античный город, расположившийся на глубине от 1,2 (для начинающих) до 10 м (для дайверов с опытом);3. Глубоководная шахта на глубине 30 метров.