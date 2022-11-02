. Врач назвала три главные ошибки при похудении
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач назвала три главные ошибки при похудении

Врач назвала три главные ошибки при похуденииДиетолог Ермошина назвала бездумное голодание одной из главных ошибок при похудении

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала три главные ошибки, которые допускают при похудении. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

К главным ошибкам при снижении веса Ермошина отнесла бездумное голодание. «Во-первых, у нас замедляется обмен веществ, организм начинает воспринимать данную ситуацию так, что настали тяжелые времена и надо запасать как можно больше», — объяснила она. Кроме того, по словам специалистки, ограничительные диеты, как правило, приводят к срывам. Ее коллега, врач и ведущий «О самом главном» Александр Мясников уточнил, что при здоровом похудении нужно сбрасывать пять процентов от исходного веса в первые три месяца.

Другим заблуждением при похудении Ермошина назвала ограничение жиров в рационе. Она указала, что жиры необходимы организму для усвоения жирорастворимых витаминов и для выброса желчи. Помимо того, пища с содержанием «правильных» жиров обеспечивает долгое насыщение, подчеркнула диетолог.

Третьей ошибкой стало несочетание диеты с физической активностью. «Включение в свой образ жизни двигательной активности, систематической, регулярной, способствует наибольшему сжиганию жира и достигаются лучшие результаты по снижению веса», — заверила Ермошина. Врач обратила внимание на то, что физические упражнения должны быть систематическими и дозированными. Кроме того, они не должны приводить к перегрузке.

Мясников при этом добавил, что сегодня любая диета рассматривается как двухкомпонентная система и помимо изменений в рационе предполагает занятия физкультурой. Он также выразил уверенность в том, что благодаря спорту жизнь человека становится более интересной. «И потом еще раз — грубо говоря, [благодаря занятиям физкультурой] вы можете позволить себе больше в еде, а эффект будет лучше, нежели если б вы себя ущемляли, но при этом ничего не делали», — назвал врач другое преимущество физической активности.

Ранее Мясников дал рекомендации людям с повышенным аппетитом. В частности, он посоветовал не пропускать завтрак и питаться небольшими порциями.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В МИД выступили против введения запрета на въезд в Россию
В МИД выступили против введения запрета на въезд в Россию
Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch
Game Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на Twitch
Два рыцаря, которые ведут странный бой сковородкой
Два рыцаря, которые ведут странный бой сковородкой
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более дешевой цене
Во Франции предложили способ покупать нефть из России по более
Искусство быть молодой: почему француженки стареют позже других женщин
Искусство быть молодой: почему француженки стареют позже других женщин
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период мобилизации
Россиянам объяснили порядок выдачи загранпаспортов в период
Мемы и приколы "про это" (16 фото)
Мемы и приколы "про это" (16 фото)
Вероятность отключения WhatsApp в России оценили
Вероятность отключения WhatsApp в России оценили
Центробанки закупили рекордный за 55 лет объем золота
Центробанки закупили рекордный за 55 лет объем золота
В чем опасность ретроградного Марса, что нельзя делать в период его ретроградности
В чем опасность ретроградного Марса, что нельзя делать в период его
Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном проекте
Влад Кадони и Давид Манукян начали участвовать в новом телевизионном

Топ на сегодня

В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
В России исключили разблокировку Instagram и Facebook
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и доме
Практические советы, как сохранить корень хрена на зиму в квартире и
Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Взрыв на «Северных потоках» сравнили с терактом 11 сентября
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Тиньков удалил пост с заявлением об отказе от российского гражданства
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил
Британский наемник Рэмбо поехал воевать на Украину и едва выжил

Еще по теме

Доктор Мясников дал советы для здоровья легких
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Доктор Мясников дал рекомендации при повышенном аппетите
Опасное похудение: диету, которая не дает результата и приводит к нарушению обмена веществ, назвала врач