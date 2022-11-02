. Врач назвала три главные ошибки при похудении

Вадим Карасев

Диетолог Ермошина назвала бездумное голодание одной из главных ошибок при похудении

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала три главные ошибки, которые допускают при похудении. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

К главным ошибкам при снижении веса Ермошина отнесла бездумное голодание. «Во-первых, у нас замедляется обмен веществ, организм начинает воспринимать данную ситуацию так, что настали тяжелые времена и надо запасать как можно больше», — объяснила она. Кроме того, по словам специалистки, ограничительные диеты, как правило, приводят к срывам. Ее коллега, врач и ведущий «О самом главном» Александр Мясников уточнил, что при здоровом похудении нужно сбрасывать пять процентов от исходного веса в первые три месяца.

Другим заблуждением при похудении Ермошина назвала ограничение жиров в рационе. Она указала, что жиры необходимы организму для усвоения жирорастворимых витаминов и для выброса желчи. Помимо того, пища с содержанием «правильных» жиров обеспечивает долгое насыщение, подчеркнула диетолог.

Третьей ошибкой стало несочетание диеты с физической активностью. «Включение в свой образ жизни двигательной активности, систематической, регулярной, способствует наибольшему сжиганию жира и достигаются лучшие результаты по снижению веса», — заверила Ермошина. Врач обратила внимание на то, что физические упражнения должны быть систематическими и дозированными. Кроме того, они не должны приводить к перегрузке.

Мясников при этом добавил, что сегодня любая диета рассматривается как двухкомпонентная система и помимо изменений в рационе предполагает занятия физкультурой. Он также выразил уверенность в том, что благодаря спорту жизнь человека становится более интересной. «И потом еще раз — грубо говоря, [благодаря занятиям физкультурой] вы можете позволить себе больше в еде, а эффект будет лучше, нежели если б вы себя ущемляли, но при этом ничего не делали», — назвал врач другое преимущество физической активности.

Ранее Мясников дал рекомендации людям с повышенным аппетитом. В частности, он посоветовал не пропускать завтрак и питаться небольшими порциями.