. Врач рассказала, без какого вещества бесполезен витамин C

Даже ребенок знает, что в холодное время года нам нужно больше витамина С. Он помогает бороться с сезонными недугами и участвует во многих обменных процессах. Однако он бесполезен без одного вещества, в котором мы можем очень остро нуждаться с наступлением осенне-зимнего периода. О чем идет речь, рассказала Елена Соломатина, кандидат медицинских наук и диетолог.

Без какого вещества бесполезен витамин C

Речь идет о веществе под названием рутин. Оно относится к группе витамина P и позволяет усваиваться другому витамину — С. Последний просто перестает быть активным без своего «помощника». А необходим он для стабильной работы сердечно-сосудистой системы и нормального протекания химических процессов.





Рутин же помогает витамину С не окисляться, а также способствует укреплению стенок капилляров, обладает противовоспалительным действием. Недостаток витамина Р или рутина приводит к поражению капилляров, в результате чего они становятся ломкими.

Какие продукты богаты рутином

Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах содержится витамин Р.

На первом месте находится черноплодная рябина;

чуть меньше рутина в цитрусовых;

богаты рутином также вишня и смородина, дикая слива;

получить этот витамин можно из таких овощей, как капуста, помидоры, свекла, из гречневой крупы, любой зелени и зеленого чая.





Недостаток рутина сказывается общим недомоганием. Если человек не получает его с пищей, то он будет жаловаться на утомляемость, вялость и рассеянность, невозможность сконцентрировать внимание на чем-то одном. Кроме того, дефицит витамина Р проявляется ослаблением остроты зрения.