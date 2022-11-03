. 12 комиксов о смешной и наивной девушке Ненасте, у которой каждый день — это комедия и драма в одном флаконе
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12 комиксов о смешной и наивной девушке Ненасте, у которой каждый день — это комедия и драма в одном флаконе

12 комиксов о смешной и наивной девушке Ненасте, у которой каждый день — это комедия и драма в одном флаконе

Юрий Кутюмов — настоящий мастер юмористических комиксов. Его иллюстрации — отличное лекарство, способное поднять настроение после тяжёлого учебного или трудового дня. Своими работами художник старается не только реанимировать настрой своих читателей, но и рассказать полноценную, интересную историю.

Сегодня в центре вашего внимания окажется милая, но немного наивная девушка Ненастя. Она любит жизнь, своего парня и до безумия обожает животных. У Ненасти есть пара грешков, которые иногда играют с ней злую шутку. Это постоянное желание побездельничать и много внимания к собственной персоне.

Когда хочется внести перчинку в отношения

Бегите, глупцы

Стрип-комиксы о Ненасте — одна из последних серий иллюстратора. Юрий одновременно работает ещё над несколькими проектами. Его читателей можно назвать счастливыми людьми, ведь их всегда ожидает не только интересный, но и разнообразный контент.

Как легко и просто растопить сердце девушки

Сказала почти правду

Так бы простояла целую вечность

Владельцы крыс уверены, что где-то такие стишки их питомцы и сочиняют

Это была недолгая встреча

Чмок!

Когда ты чересчур ранимая личность

Когда целый день предвкушаешь, как придёшь домой и ляжешь спать

Кстати у нас есть ещё одна серия стрип-комиксов художника. Она посвящена смешному бородачу, который на своём примере показывает, что быть чрезмерно брутальным не всегда уместно.

Не ждали?

Насладиться остальными работами Юрия можно в творческом сообществе, куда он старается регулярно выкладывать свои новинки.

Домашние дела в полной безопасности

Здесь вы можете посмотреть минималистичные и забавные комиксы, в чьих сюжетах вы наверняка узнаете самих себя.

# Интересное
По материалам: twizz

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