. 15 примеров обуви с таким креативным и сумасшедшим дизайном, что он выходит за грань добра и зла

Что для вас важно при выборе обуви? Может быть, удобство или стиль. Кто-то предпочитает классические универсальные модели, другие же любят обувь с изюминкой. А мы сегодня собрали для вас такие туфельки и ботинки, в которых есть даже не изюминка, а изюмище. Перед вами подборка обуви со странным креативным дизайном.

Каблуки без каблуков

Бронированные кроксы

Обратные туфли

Туфли дантиста

Для любителей восточной кухни

Кстати о любви к еде, у нас был пост о кроксах с кусочками курицы. Они были несъедобными, но пахли.

Копытца

Это кеды-скороходы?

Когда хочется побегать по травке

Крокодиловые ботинки

Фасолевые туфли

Макароны с тефтелями

Ботинки с пальцами

Дельфины

Мы даже теряемся и не знаем, как правильно назвать этот вид обуви.

Торжество креатива

Сыграем в гольф?

А здесь вы можете найти подборку вещей от дизайнерши из США, которая превращает в одежду то, что одеждой быть не может.