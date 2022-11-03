15 примеров обуви с таким креативным и сумасшедшим дизайном, что он выходит за грань добра и зла
Сегодня, 12:45
Что для вас важно при выборе обуви? Может быть, удобство или стиль. Кто-то предпочитает классические универсальные модели, другие же любят обувь с изюминкой. А мы сегодня собрали для вас такие туфельки и ботинки, в которых есть даже не изюминка, а изюмище. Перед вами подборка обуви со странным креативным дизайном.
Каблуки без каблуков
Бронированные кроксы
Обратные туфли
Туфли дантиста
Для любителей восточной кухни
Кстати о любви к еде, у нас был пост о кроксах с кусочками курицы. Они были несъедобными, но пахли.
Копытца
Это кеды-скороходы?
Когда хочется побегать по травке
Крокодиловые ботинки
Фасолевые туфли
Макароны с тефтелями
Ботинки с пальцами
Дельфины
Мы даже теряемся и не знаем, как правильно назвать этот вид обуви.
Торжество креатива
Сыграем в гольф?
А здесь вы можете найти подборку вещей от дизайнерши из США, которая превращает в одежду то, что одеждой быть не может.
По материалам: twizz