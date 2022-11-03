. 16 честных и точных психологических комиксов, которые не без доли иронии говорят о том, что беспокоит многих
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16 честных и точных психологических комиксов, которые не без доли иронии говорят о том, что беспокоит многих

16 честных и точных психологических комиксов, которые не без доли иронии говорят о том, что беспокоит многих

Каждый из нас в своей жизни сталкивался со сложными эмоциями и состояниями, о которых часто бывает сложно говорить. Иллюстраторка Маша Катарсис с ником bloody_masha создаёт комиксы о разных психологических моментах, во многих из которых вы узнаете себя. Некоторые приправлены иронией, некоторые же совершенно серьёзные, но все неизменно точные и честные.

Вредные советы от мультперсонажей

Если бы люди на сайтах знакомств были честны

Первое свидание

А на какие вещи вы обращаете внимание на первых свиданиях?

Выберите правильный ответ

Зачем мы это делаем?

Задавали себе такой вопрос?

Каждый отвечает за себя

Наверное, каждому когда-то приходили в голову такие мысли

Замкнутый круг

Как у вас с балансом?

Теневая сторона

Чем больше позволяешь себе быть уязвимой, тем больше принимаешь уязвимость в других людях.

Что порой на самом деле значит фраза «я умею избегать конфликты»

Когда отношения без драмы — не отношения

Судьба или выбор

Важно понимать разницу

Всем нужна такая бабушка

А здесь вы можете найти честные комиксы о буднях молодой матери.

# Интересное
По материалам: twizz

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