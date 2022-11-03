16 честных и точных психологических комиксов, которые не без доли иронии говорят о том, что беспокоит многих
Сегодня, 20:15
Каждый из нас в своей жизни сталкивался со сложными эмоциями и состояниями, о которых часто бывает сложно говорить. Иллюстраторка Маша Катарсис с ником bloody_masha создаёт комиксы о разных психологических моментах, во многих из которых вы узнаете себя. Некоторые приправлены иронией, некоторые же совершенно серьёзные, но все неизменно точные и честные.
Вредные советы от мультперсонажей
Если бы люди на сайтах знакомств были честны
Первое свидание
А на какие вещи вы обращаете внимание на первых свиданиях?
Выберите правильный ответ
Зачем мы это делаем?
Задавали себе такой вопрос?
Каждый отвечает за себя
Наверное, каждому когда-то приходили в голову такие мысли
Замкнутый круг
Как у вас с балансом?
Теневая сторона
Чем больше позволяешь себе быть уязвимой, тем больше принимаешь уязвимость в других людях.
Что порой на самом деле значит фраза «я умею избегать конфликты»
Когда отношения без драмы — не отношения
Судьба или выбор
Важно понимать разницу
Всем нужна такая бабушка
А здесь вы можете найти честные комиксы о буднях молодой матери.
По материалам: twizz