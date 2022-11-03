. 17 фото, которые доказывают, что у природы в кармане всегда припасено для нас что-то удивительное

Кажется, что человек знает о природе буквально всё. Сотни лет исследований позволили приблизиться к разгадкам многих тайн. Однако природа не так проста. К тому же она даже не пытается таковой казаться. В её арсенале припасено множество удивительных сюрпризов и загадок, с которыми человеку только предстоит столкнуться.

Пока что предлагает вам взглянуть на удивительные природные интересности, которые уже посчастливилось увидеть некоторым особо пытливым персонам. Теперь настал и ваш черёд присоединиться к ним.

Естественное образование из льда и камня. Часто ли подобное увидишь?

Удивительная агатовая раковина

Фантастические лапки американской лысухи отлично помогают ей плавать и передвигаться по заболоченной местности, в которой она и обитает.

Малайский медведь имеет один из самых длинных языков в мире

Отличительной чертой малайского медведя является язык. Его длина может достигать тридцати сантиметров. Его наличие помогает косолапому без труда доставать термитов, которыми он так любит лакомиться.

Так выглядит сверху грязевой вулкан, находящийся в Иране

Куриные яйца могут окрашиваться в странный цвет, если птица перед этим перенесла какой-то сильный стресс

Вызвать стресс могут разные причины, среди которых сильный шум, смена места обитания, подселение других птиц в курятник. Как правило, в течение нескольких дней птица приходит в норму и цвет яиц нормализуется.

Средиземноморский долгопёр — рыба, у которой есть пёстрые плавники, напоминающие крылья

К сожалению, свои чудесные плавники долгопёр не использует для того, чтобы высоко взмывать над поверхностью воды. Их рыба использует в качестве ходильных конечностей, когда перемещается по морскому дну.

Так выглядят яйца бабочек

Моллюск из семейства стромбусов строит вам глазки

Воздушная корневая система кукурузы

Воздушные корни обеспечивают растение дополнительным кислородом. Чаще всего они появляются, если кукуруза растёт в местности, затопленной водой.

Церцис или дерево Иуды может похвастаться цветами, которые растут прямо из ствола

Удивительное природное явление — ледяные цветы

Ледяные цветы появляются на тонком слое льда при большой разнице температур. При этом должен полностью отсутствовать ветер, который способен разрушить подобную красоту в два счёта.

Оказывается, что маки бывают не только красными, но и голубыми

Кальмар-какаду внешне напоминает хорошо знакомого попугая

Ледяные пещеры аргентинской Патагонии (Южная Америка)

Очаровательная улыбка рыбы-хирурга

Любопытно, что питается эта рыбка исключительно водорослями. Зубы помогают ей соскребать их с камней и просеивать ненужный песок.

Араукария — хвойное дерево, на котором растут просто гигантские шишки

Под этими деревьями стоит ходить крайне осторожно, чтобы подобный сюрприз не свалился вам на голову.

Здесь вы можете посмотреть фото, которые наглядно продемонстрируют, насколько велика сила матушки-природы.