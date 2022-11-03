17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи и открыть их новые грани
Вчера, 23:20
В мире нет ничего абсолютного, всё относительно. Поэтому в полной мере оценить размеры и внешний вид многих вещей можно только в сравнении с другими вещами. Мы собрали для вас фотографии разных любопытных сравнений на все возможные темы: от толщины письма ручек и размеров ключей до кораблей и полей.
Разница между тем, как пишут стрежни 0,2 мм и 1,2 мм
Самый маленький и самый большой ключ, продающиеся в моём магазине, по сравнению с обычным дверным ключом
Рука моего друга и огромный лист, который он нашёл
Разница между яйцами двух разных марок
Тепловая камера показывает разницу температур обычной стопой и стопой с вросшим ногтем
А у нас есть пост о том, как разные предметы выглядят на экране тепловизора.
Мой левый большой палец в сравнении с большими пальцами моей невесты
213 см и 152 см
Разница между первым и вторым режимом тостера
Американские и русские конфеты
Одинаковые ботинки, только одни старые, а другие новые
Нарисовал Сеймура Скиннера по памяти, потом посмотрел на картинку и нарисовал снова
Обувь, которую носили семь лет, и новая
Мускатная тыква, выращенная в домашних условиях, и купленная в магазине
Кстати, дома выращена та, которая больше. А у нас есть подборка огромного урожая.
Новый чехол и после года использования
242 года разницы в военно-морских технологиях
Пшеничное поле и лавандовое поле
Фотографии меня и моего брата-близнеца
А здесь вы можете найти подборку вещей, о которых забыли на некоторое время.
По материалам: twizz