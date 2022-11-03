. 17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи и открыть их новые грани
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17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи и открыть их новые грани

17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи и открыть их новые грани

В мире нет ничего абсолютного, всё относительно. Поэтому в полной мере оценить размеры и внешний вид многих вещей можно только в сравнении с другими вещами. Мы собрали для вас фотографии разных любопытных сравнений на все возможные темы: от толщины письма ручек и размеров ключей до кораблей и полей.

Разница между тем, как пишут стрежни 0,2 мм и 1,2 мм

Самый маленький и самый большой ключ, продающиеся в моём магазине, по сравнению с обычным дверным ключом

Рука моего друга и огромный лист, который он нашёл

Разница между яйцами двух разных марок

Тепловая камера показывает разницу температур обычной стопой и стопой с вросшим ногтем

А у нас есть пост о том, как разные предметы выглядят на экране тепловизора.

Мой левый большой палец в сравнении с большими пальцами моей невесты

213 см и 152 см

Разница между первым и вторым режимом тостера

Американские и русские конфеты

Одинаковые ботинки, только одни старые, а другие новые

Нарисовал Сеймура Скиннера по памяти, потом посмотрел на картинку и нарисовал снова

Обувь, которую носили семь лет, и новая

Мускатная тыква, выращенная в домашних условиях, и купленная в магазине

Кстати, дома выращена та, которая больше. А у нас есть подборка огромного урожая.

Новый чехол и после года использования

242 года разницы в военно-морских технологиях

Пшеничное поле и лавандовое поле

Фотографии меня и моего брата-близнеца

А здесь вы можете найти подборку вещей, о которых забыли на некоторое время.

# Интересное
По материалам: twizz

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