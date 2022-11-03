17 снимков с конкурса Urban Photo Awards 2022, в которых фотографы показали то, что мы обычно не замечаем
Urban Photo Awards — популярный конкурс уличной фотографии, который ежегодно проводится для фотографов любителей и профессионалов со всего мира. Цель состязания — показать повседневный ритм жизни, протекающий в пределах города и городской среды. Однако участники конкурса должны не просто сфотографировать интересные достопримечательности и людей вокруг. Им необходимо сфокусироваться на любопытных совпадениях, необычных особенностях городской жизни и показать всё это через призму собственного восприятия.
Предлагаем вам взглянуть на работы фотографов, у которых получилось справиться с этим заданием на отлично. Фотографии представлены в номинациях «Улицы», «Люди», «Пространства» и «Креатив». Приятного просмотра!
Финалист в номинации «Улицы» — «Перерыв в большом городе», фотограф Грегор
Финалист в номинации «Улицы» — «Истории метели», Довлет Аннаев
Премия Urban Photo Awards проходит уже 13 лет. Конкурс фокусируется на ярких акцентах и достопримечательностях городской жизни. Он предлагает фотографам попытаться взглянуть по-новому на жанр уличной фотографии. Создавать можно различные снимки — портреты людей, пейзажи и фото массивных архитектурных форм.
Финалист в номинации «Улицы» — «Социальная дистанция», Джейсон Ау
Финалист в номинации «Улицы» — «Детство в Ереване», Завен
Победитель в номинации «Улицы» — «Улица юрского периода», Массимилиано Фаралли
Финалист в номинации «Люди» — «Столкновение», Миранда Шмитц
Финалист в номинации «Люди» — «Эволюция»
Финалист в номинации «Люди» — «Джентльмен из Кибера», Мауро де Беттио
Финалист в номинации «Люди» — «Мужчина, который кормит перелётных птиц», Саурабх Наранг
Финалист в номинации «Люди» — «Это мой глаз», Ахмед Эль Ханджул
Победитель в номинации «Люди» — «История сохранения наследия»
В этом году в приёмную комиссию поступило около десяти тысяч заявок от 2800 фотографов, которые хотели предоставить свои снимки для состязания в конкурсе. Это говорит о том, что жанр уличной фотографии довольно-таки популярен.
Финалист в номинации «Пространства», Кристиан Дюрен
Победитель в номинации «Пространства» — «Кафедральный собор», Фабио Сартори
Финалист в номинации «Креатив» — «Кошачий взгляд», Али Золгарди
Финалист в номинации «Креатив» — «Номер 3», Алиреза Багери Сани
Финалист в номинации «Креатив» — «Свечу на то, что вижу», Дэниэль Руэда и Анна Девис
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Это отличная возможность продемонстрировать всем свой талант.
Победитель в номинации «Креатив», Натали Бальсан-Дювернуль
Здесь вы можете посмотреть работы финалистов конкурса комедийной фотографии дикой природы. Они отлично поднимут вам настроение!