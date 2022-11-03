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18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде, и там знают, как удивить любого туриста

18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде, и там знают, как удивить любого туриста

Каждая страна обладает своими особенностями и культурным богатством, способным поразить многих. Испания — не исключение. Это гостеприимное государство подготовило для своих иностранных друзей не только такие развлечения, как коррида или маскарады, но и многое другое. Оказавшись в этом месте, вы поймёте, что Испания куда интереснее, чем вы читали про неё в книжках на уроках географии. И второй такой страны вы точно нигде не найдёте! Взгляните сами, какие причуды и занимательные вещицы она в себе прячет.

Кастели или «человеческие замки»


Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом!

Пещера с огромными кристаллами в Альмерии

Местами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.

Рио-Тинто — река, в которой лучше не мочить свои ножки

Столь необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.

Традиционный костюм «Транга» в Арагоне

Улица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города Аликанте

Как выглядит Пасха на юге Испании

Красивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове Майорка

Жизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)

Шалости погоды, Мадрид

В 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.

Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпарк

Зелёный парк в Мадриде, прогуляться по которому будет чуть сложнее, чем обычно

Крутим педали и точим ножи

Так выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.

Плита? Зачем плита, если есть действующий вулкан под боком!

Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути

Требуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.

Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские острова

Ну и всё-таки Испания без маскарадов и карнавалов — это не Испания

А следующее фото просто обязано попасть в нашу подборку! Зря человек старался что ли? Хотя…

Ручки, на которых студент одного университета Испании старательно выписывал шпаргалки, но они безжалостно были отобраны преподавателем

# Интересное
По материалам: twizz

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