. 2 игры подтвердили к выходу в Game Pass на Paris Games Week 2022
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2 игры подтвердили к выходу в Game Pass на Paris Games Week 2022

2 игры подтвердили к выходу в Game Pass на Paris Games Week 2022


Прошло очередное игровое мероприятие — Paris Games Week 2022, которое нельзя назвать крупным событием в игровой индустрии. Но и в рамках этого небольшого события кое-что стало известно о новых играх, которые выйдут в подписке Game Pass.

В рамках французского игрового мероприятия анонсировали только одну новую игру для Game Pass — это Dune: Spice Wars. Игра будет доступна только в подписке PC Game Pass, по крайней мере на старте. Сам по себе стратегический проект уже некоторое время присутствует в Steam в раннем доступе, а «скоро» появится и в Microsoft Store, плюс в PC Game Pass. Когда именно это случится — пока не уточняют.


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Вторая игра, про которую говорили на Paris Games Week 2022, это Roboquest. Проект уже некоторое время доступен в PC Game Pass, а на французском игровом мероприятии подтвердили, что скоро он выйдет на консолях Xbox. Разработчики намерены выпустить Roboquest на приставках в январе 2023 года. Сама игра представляет собой динамический шутер, в котором есть и кооператив.


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# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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