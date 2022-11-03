. 5 мифов о счастье, которые заведут вас в тупик

Вадим Карасев

Счастье — это то, к чему стремится каждый человек. К сожалению, у многих из нас неверное представление о нем. Пришло время узнать о нескольких вредных мифах о счастье, в которые пора перестать верить.

Ранее мы уже рассказывали, с чего вам стоит начать, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Если вы всерьез настроены на то, чтобы обрести счастье, придется перестать верить в то, что говорят нам фильмы, книги и другие люди. Вот самые главные и вредоносные мифы.

Счастье заключается в достижении целей

Разумеется, когда мы покупаем желанный автомобиль или видим на своем банковском счету число с большим числом нулей на конце, это делает нас счастливыми, но на крайне непродолжительное время. Да, достижение поставленных целей мотивирует и заставляет обретать вкус к жизни, но истинное счастье заключается в процессе достижения этих целей.

Многие люди говорят, что для них самой важной и сильной зависимостью является процесс. Они готовы отдать все ради постановки новых задач и попыток найти их решение. Например, многие бизнесмены радуются больше не заработку, а процессу укрепления позиций на рынке и развитию того или иного дела. Очень многие люди становятся несчастными, когда добиваются того, чего хотели достичь десятилетиями. Они просто понимают, что им нечего больше желать, поэтому их накрывает апатия.

Счастье — это любовь окружающих

Никогда этого не было и не будет. Мнение людей о вас может меняться, причем абсолютно непредсказуемым образом. Сегодня вы любимец публики и хороший лидер, а завтра в вас будут все разочарованы. Люди слишком ненадежны, чтобы формировать свое счастье на основе их мнения. По этой причине эксперты советуют постоянно совершенствоваться и сравнивать себя с собою прежними. Истинное счастье заключается в том, чтобы сказать себе — раньше я был тем, кто сегодня даже рядом не может стоять со мной настоящим.

Понравились людям — хорошо. Не понравились — не расстраиваемся. Главное, чтобы вы знали, что сегодня вы лучше, чем были вчера. Многим очень хочется иметь сотни тысяч или миллионы подписчиков в социальных сетях, тысячи лайков в минуту, а также слышать восторженные крики толпы, скандирующей их имя. Гораздо ценнее для нас иметь хорошие отношения с родителями и с самыми близкими, второй половинкой.

Счастье — это полный контроль над своей жизнью

Да, отчасти это так, но элемент хаоса и случайности привносить в серые рабочие будни обязательно необходимо. Важно правильно питаться и соблюдать режим — это нерушимая истина. Но если жить по расписанию буквально во всем, это может лишить вас ощущения счастья. Позволяйте себе иногда потратиться на что-то приятное или выбраться за город, развлечь себя каким-то необычным способом.

Счастье — это хорошее настроение

Разумеется, когда нам грустно, мы не можем сказать, что полностью счастливы, и это нормально. Негативные эмоции — это то, без чего прожить нельзя. В жизни каждого из нас случается что-то плохое, однако, важно не обходить стороной подобные эмоции. Не нужно отказывать себе в слезах или негативе. Если не принимать отрицательные чувства и эмоции, то они найдут выход в чем-то другом. Психологи и эксперты в области биоэнергетики отмечают, что счастье заключается в умении человека принимать эмоции.

Человек рождается счастливым

Богатым он родиться может, но мудрым и счастливым — никогда. Счастье — это то, что мы обретаем постепенно. Это состояние нашей души, а не вещи. Есть те, кто родился в нищете и болезнях, но смог стать человеком с улыбкой на лице и добром в сердце. В противовес можно сказать, что бывают и те, кто родился в изобилии и любви, но не смог понять, где находится то самое счастье. Это еще раз отсылает нас к важности испытаний и трудностей. Вам всегда нужно видеть перед собой какую-то вершину, к которой хочется стремиться. Не смотрите вниз, думая, что вы уже на вершите. Смотрите вверх, пытаясь понять, что еще можно сделать для собственного счастья.