. A Plague Tale: Requiem стала успешной — игра получила хвалебный трейлер
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A Plague Tale: Requiem стала успешной — игра получила хвалебный трейлер

A Plague Tale: Requiem стала успешной — игра получила хвалебный трейлер


Издательство Focus Entertainment сегодня опубликовало трейлер, в котором собрали позитивные реакции на недавно вышедшую игру A Plague Tale: Requiem. Вторая игра в серии A Plague Tale стала успешной, о чем сообщило издательство. Они поблагодарили игроков и критиков, которые встретили A Plague Tale: Requiem с большим энтузиазмом, интересом и позитивом.

В хвалебном трейлере A Plague Tale: Requiem, который можно посмотреть ниже, наглядно показывают, насколько хорошо встретили игру. Издательство не уточняет, какие продажи получила игра, но они остались довольны запуском и заявили, что количество игроков уже превысило 1 млн.


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Напомним, что сразу после релиза игра A Plague Tale: Requiem стала частью подписки Game Pass на Xbox Series X | S. Игра вышла только для консолей нового поколения.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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