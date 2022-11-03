. A Plague Tale: Requiem стала успешной — игра получила хвалебный трейлер

Вадим Карасев





Издательство Focus Entertainment сегодня опубликовало трейлер, в котором собрали позитивные реакции на недавно вышедшую игру A Plague Tale: Requiem. Вторая игра в серии A Plague Tale стала успешной, о чем сообщило издательство. Они поблагодарили игроков и критиков, которые встретили A Plague Tale: Requiem с большим энтузиазмом, интересом и позитивом.

В хвалебном трейлере A Plague Tale: Requiem, который можно посмотреть ниже, наглядно показывают, насколько хорошо встретили игру. Издательство не уточняет, какие продажи получила игра, но они остались довольны запуском и заявили, что количество игроков уже превысило 1 млн.

Watch this video on YouTube

Напомним, что сразу после релиза игра A Plague Tale: Requiem стала частью подписки Game Pass на Xbox Series X | S. Игра вышла только для консолей нового поколения.