. «Афиша-Рестораны» и фонд «Онкологика» запустили благотворительную акцию
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«Афиша-Рестораны» и фонд «Онкологика» запустили благотворительную акцию

«Афиша-Рестораны» и фонд «Онкологика» запустили благотворительную акцию«Афиша-Рестораны» запустила совместную благотворительную акцию с фондом «Онкологика»

С 3 ноября по 3 февраля «Афиша-Рестораны» запускает совместную благотворительную акцию с фондом «Онкологика», занимающимся лечением взрослых онкобольных.

На протяжении трех месяцев в ресторанах-участниках акции можно будет заказать избранные блюда. Часть прибыли от них будет перечислена в фонд «Онкологика» для помощи взрослым онкопациентам.

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По материалам: lenta.ru

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