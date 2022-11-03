«Афиша-Рестораны» и фонд «Онкологика» запустили благотворительную акцию
Сегодня, 21:20 Вадим Карасев
«Афиша-Рестораны» запустила совместную благотворительную акцию с фондом «Онкологика»
С 3 ноября по 3 февраля «Афиша-Рестораны» запускает совместную благотворительную акцию с фондом «Онкологика», занимающимся лечением взрослых онкобольных.
На протяжении трех месяцев в ресторанах-участниках акции можно будет заказать избранные блюда. Часть прибыли от них будет перечислена в фонд «Онкологика» для помощи взрослым онкопациентам.
По материалам: lenta.ru