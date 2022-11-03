. Александр Песков живет на пенсию мамы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Песков живет на пенсию мамы

Александр Песков живет на пенсию мамы
Некогда богатый пародист Александр Песков ведет нищенское существование.   Артист столкнулся с финансовыми трудностями и буквально выживает, считая последние копейки. Пока Пескова не зовут участвовать в различных проектах, на помощь приходит… мама, которая отдает ему всю пенсию. Александр Песков переживает непростые времена — шоумен остался без работы, так как его перестали приглашать на ТВ. Кроме того, 60-летний пародист не может продать загородный дом, который бы принес хорошую прибыль. Из-за возникших трудностей артист вынужден брать средства у мамы — к слову, он и не скрывает, что живет за счет родительницы-пенсионерки.
«Зачем мама присылает тебе деньги?» — спросила Лера Кудрявцева у актера в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Песков не стал уходить от вопроса и честно ответил: «Чтобы выжить». Александр Валерьянович признался, что давно не помогает и единственной дочке. Даже, когда у шоумена было достаточно средств, он не баловал Дарию. «Ей исполнилось 18 лет, и я сказал «касса закрыта», — заявил Песков. — За последние три года я отработал три концерта за зарплату, остальные — бесплатно».
# Шоу-бизнес Песков Александр Валерьянович
По материалам: z-aya

Последние новости

Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в ноябре 2022 года
Карьера и любовь: знаки зодиака, которым звезды обещают успех в
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Эрдоган заявил о неправильном отношении мировых лидеров к Путину
Лариса Гузеева страдает психозом
Лариса Гузеева страдает психозом
Александр Песков живет на пенсию мамы
Александр Песков живет на пенсию мамы
Анастасию Волочкову опустила Миро
Анастасию Волочкову опустила Миро
Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, похудел, осунулся и оброс щетиной
Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, похудел, осунулся и оброс
Ксении Собчак находиться за рубежом смертельно опасно
Ксении Собчак находиться за рубежом смертельно опасно
Любовная зависимость: чем она опасна для вас и вашей энергетики
Любовная зависимость: чем она опасна для вас и вашей энергетики
Подборка самых запоминающихся барменов в кинематографе (12 фото)
Подборка самых запоминающихся барменов в кинематографе (12 фото)
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП по итогам 2022 года
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП по итогам 2022 года
Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или разбиваются, что с ними нужно делать в этом случае
Приметы, связанные с часами: к чему они останавливаются, падают или
Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи
Оговорки Байдена посчитали значительнее его речи

Топ на сегодня

Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном море
Россия потребовала демилитаризации гуманитарного коридора в Черном
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 01.11.2022 (15 фото)
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку для детей на Хеллоуин
Человек-паук и Халк: Александр Овечкин организовал веселую вечеринку
Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия Украине
Италия приостановила рассмотрение нового пакета поставок оружия

Еще по теме

Александр Песков: «Хочу, чтобы мама не видела меня мертвым»
СМИ: Пародист Александр Песков экстренно госпитализирован
Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины Хлебниковой
Секрет на миллион - 57 выпуск - Александр Серов (27.01.2018)