. Александр Песков живет на пенсию мамы

Некогда богатый пародист Александр Песков ведет нищенское существование. Артист столкнулся с финансовыми трудностями и буквально выживает, считая последние копейки. Пока Пескова не зовут участвовать в различных проектах, на помощь приходит… мама, которая отдает ему всю пенсию. Александр Песков переживает непростые времена — шоумен остался без работы, так как его перестали приглашать на ТВ. Кроме того, 60-летний пародист не может продать загородный дом, который бы принес хорошую прибыль. Из-за возникших трудностей артист вынужден брать средства у мамы — к слову, он и не скрывает, что живет за счет родительницы-пенсионерки.«Зачем мама присылает тебе деньги?» — спросила Лера Кудрявцева у актера в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Песков не стал уходить от вопроса и честно ответил: «Чтобы выжить». Александр Валерьянович признался, что давно не помогает и единственной дочке. Даже, когда у шоумена было достаточно средств, он не баловал Дарию. «Ей исполнилось 18 лет, и я сказал «касса закрыта», — заявил Песков. — За последние три года я отработал три концерта за зарплату, остальные — бесплатно».