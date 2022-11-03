. Анастасию Волочкову опустила Миро
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Анастасию Волочкову опустила Миро

Анастасию Волочкову опустила Миро
Скандальный блогер пристыдила балерину Анастасию Волочкову. Блогер Лена Миро не упускает случая, чтобы в своем «Живом Журнале» не задеть балерину Анастасию Волочкову. На этот раз блогер прокомментировала высказывание Анастасии Волочковой по поводу недавней выходки поп-короля Филиппа Киркорова. Балерина посоветовала Филиппу Бедросовичу держать себя в руках. На что Лена Миро заметила, что Анастасия Волочкова — не совсем тот человек, который должен давать подобные рекомендации.
«Кто, если не Анастасия Волочкова может нравственно укорить исполнителя Бедросовича? У кого еще есть такое право, если не у высокоморальной Анастасии? Удивительно, что укорять всегда первыми бросаются те самые, кого бы самого укорить. Волочкова, не ты ли ругаешься со всеми, начиная от аэропорта и закачивая соседями? Тебе ли Бедросовича ругать, когда сама дружишь лишь с Джигурдой?» — высказалась Лена Миро. Напомним, речь идет о скандале в Санкт-Петербурге, когда Филипп Киркоров послал некорректно задавшую ему вопрос журналистку куда подальше.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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