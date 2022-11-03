. Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, похудел, осунулся и оброс щетиной
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Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, похудел, осунулся и оброс щетиной

Анатолий Белый, эмигрировавший в Израиль, похудел, осунулся и оброс щетиной
Актер Анатолий Белый сильно изменился после отъезда в Израиль. Актер МХТ имени Чехова и звезда сериалов Анатолий Белый летом этого года уволился из театра, где прослужил много лет, и уехал в Израиль. Артист никогда особо не тяготел к общению с поклонниками в соцсетях и редко публиковал свои фото. В этом смысле Анатолий Белый остается верен себе и живя в эмиграции.
Но зато у него есть коллеги, которые всегда рады выложить чужие снимки на своих страницах в соцсетях. Новым фото Анатолия Белого из Израиля поделился музыкант Андрей Макаревич*, который посетил недавно его спектакль и постановку с участием Лии Ахеджаковой. Увидев, каким стал за эти месяцы Анатолий Белый, поклонники сочли, что Израиль не пошел ему на пользу. Анатолий Белый выглядит болезненно худым, у него осунулось лицо, впали глаза, а щеки и подбородок покрыла неопрятная седоватая щетина.
«Удивительно — я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно — премьера моноспектакля Анатолия Белого «Я здесь!», вчера «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой. Вот свезло иноагенту!» — написал под фото Андрей Макаревич*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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