. Анна Семенович рассказала об операции по уменьшению груди
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Анна Семенович рассказала об операции по уменьшению груди

Анна Семенович рассказала об операции по уменьшению груди
Певица Анна Семенович призналась, что ее отговаривали от пластики. Бывшая солистка группы «Блестящие» разоткровенничалась в беседе с поклонниками. Анна высказалась о необходимости пластической операции для женщин с большой грудью. Исполнительницу хита «Мани бой» попросили, чтобы она отговорила девушку от процедуры, однако Семенович заверила, что всё не так однозначно. «Как отговорить девушку от операции по уменьшению груди? Ребята, это личное дело каждого. Девушке может быть очень тяжело. Может, у нее проблемы со спиной. Если у нее всё хорошо с организмом и есть показания для операции по уменьшению груди, то отговаривать ее не надо», — подчеркнула Анна.
Артистка отметила, что за рубежом эту операцию оплачивает государство. «В некоторых странах даже есть квоты на то, чтобы женщины делали операцию по уменьшению груди для тех, у кого она очень большая. Кто-то с ней справляется, а кто-то – нет. У кого-то слабые мышцы спины, начинает болеть поясница и могут быть различные проблемы со здоровьем. Это решать только носительнице большой груди», — добавила поп-звезда. Анна не скрывает, что несколько раз обращалась к пластическому хирургу, чтобы уменьшить бюст. После хирургических вмешательств артистке потребовался год на восстановление. Исполнительница вновь легла под нож в начале этого года. Семенович сделала липосакцию лица и рук. Актриса фильма «Ирония судьбы. Продолжение» вышла на связь из больничной палаты и рассказала о своем состоянии.  
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

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