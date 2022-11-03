. Бонги из стекла от Weed Star

Вадим Карасев

В ассортименте специализированных магазинов для смокеров представлено много моделей курительных девайсов из стекла. Мы предлагаем купить стеклянный бонг на Weed Star — в хэдшопе с самым большим выбором приспособлений для курения, качественным сервисом и оптимальными ценами.

Ассортимент стеклянных бонгов

Плюсы бонгов из стекла — их прочность, универсальность, и, конечно, разнообразие. Пройдемся по самым популярным моделям:

бонги в форме полой трубки высокие, оснащены широким устойчивым основанием и очень надежны. Часто у них толстые стенки;

девайсы-мензурки имеют вместительную колбу для жидкости, а много воды хорошо очищает дым;

выгнутые конструкции комфортны в использовании: шахта такого девайса всегда немного изогнута в сторону, что очень удобно: её не нужно наклонять к себе;

бонги с цилиндрическими колбами устойчивые и вместительные, часто предназначены для вязких курительных субстанций;

если вам интересна более изощренная форма бонга, рекомендуем присмотреться к многокамерным трубкам. Дым проходит через несколько камер, соответственно — получается более очищенным. Как правило, такие девайсы дороже, но и выглядят они соответственно.

Для более мощного эффекта от курения лучше купить высокий девайс с объемной колбой. Новички пусть выбирают небольшой гаджет простой конструкции. Бонги с дополнениями стоят немного дороже, чем стандартные устройства, но дым получается более насыщенным и расслабляет в разы лучше.

Бонг из стекла подходит для использования в помещении, а для походов и путешествий стоит присмотреться к акриловым и силиконовым моделям.

Лучшие стеклянные бонги — на Weed Star

Мы предлагаем огромный выбор водных конструкций из боросиликатного стекла. Это прочный, долговечный и жаростойкий материал, который привлекательно выглядит и простой в очистке. В каталоге нашего хэдшопа представлены модели от самых популярных брендов:

Grace Glass,

Black Leaf,

Micro,

MNML,

Boost.

Если вам сложно определиться с выбором, наши консультанты помогут подобрать оптимальный вариант для вас, согласно вашим предпочтениям и бюджету.

Мы сохраняем оптимальную стоимость на все товары в нашем интернет-магазине. Есть оперативная доставка по всей стране, а также курьерская — для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также доступно несколько способов оплаты заказов, качественный сервис и гарантия на девайсы.



