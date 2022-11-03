. ЧП: Мужчина расчленил жену и выбросил ее части тела с балкона
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ЧП: Мужчина расчленил жену и выбросил ее части тела с балкона

ЧП: Мужчина расчленил жену и выбросил ее части тела с балкона
Жителей москвичей обнаружили страшные находки под окнами дома. Страшную находку под балконами обнаружили жильцы дома на улице Маршала Тухачевского в Москве. На земле были разбросаны фрагменты расчлененного тела женщины. Правоохранители установили личность несчастной. В убийстве подозревают ее 89-летнего супруга. Части тела женщины были обнаружены на улице Маршала Тухачевского, где, неподалеку от районной школы. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства. Главным подозреваемым сейчас считается супруг жертвы Петр Войхановский, которому… 89 лет, сообщает Telegram-канала «Mash». В Сеть попали кадры задержания пожилого мужчины. Он удивлен обвинениями в свой адрес и отрицает возможную причастность к преступлению. «Супругу убил? Вы что? С ума сошли что ли? Я убил!? Ерунда», — негодовал Петр, садясь в полицейскую машину. Следственный комитет проверит пенсионера на вменяемость. Поводом считать его подозреваемым стал ужасающий факт: в квартире Войхановского обнаружены остальные части тела покойной. На снимках, сделанных на месте преступления, видны стол со следами крови, разделочная доска и ножовка. Напомним, что минувшей весной подобный случай произошел в Санкт-Петербурге. Мужчина расчленил супругу, а затем разбросал фрагменты тела в лесу. 
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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