. Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу, 5 ноября 2022 года: сильные поминальные молитвы, обычаи и традиции

В 2022 году Дмитриевская родительская суббота попадает на 5 ноября. Праздник имеет свои традиции, обычаи и запреты. В этот светлый день все православные христиане поминают родственников и друзей, которых больше нет в нашем мире. Поэтому важно придерживаться некоторых правил, чтобы не потревожить души покойных.

Запреты на Дмитриевскую родительскую субботу

Этот день, как и многие другие важные для христиан даты, имеет свои запреты:

не стоит вспоминать о покойных плохо и грубо. Помните только хорошее. Если же человек был настолько плохим, что ничего положительного не было при его жизни, не поминайте его вовсе;

на протяжении всего дня не стоит вступать в споры, конфликты и скандалы. Не ругайтесь матерными словами, не повышайте голос. Старайтесь держать себя в руках и думать лишь о хорошем;

не стоит употреблять спиртные напитки, чтобы не превратить поминальный день в пьянство. Допускается выпить совсем немного красного вина;





не стоит шуметь, устраивать вечеринки, танцы и пляски. Несмотря на то, что день считается светлым, он все же поминальный, поэтому вести себя важно соответствующе;

откажитесь от грустных и тяжелых мыслей. Не желайте никому ничего дурного и не обижайтесь. Дмитриевская суббота является временем для почтения памяти покойных, поэтому ни на что другое не может быть времени;

можно и нужно посетить могилки усопших родственников, но не оставляйте там алкогольные напитки и сигареты. Это старая языческая традиция, которая никак не относится к православию.

Дмитриевская родительская суббота в 2022 году: молитвы





Православные христиане бывают на службе в храме, совершают милостыню, возлагая на специальный столик продукты. Обязательно молятся об упокоении душ покойных родственников, прося простить их грехи.





Считается, что молитва и поставленная свеча помогут усопшим на том свете обрести покой и даже предоставят возможность возродиться в новой жизни.

Обращаться к Всевышнему с молитвой нужно только с добрыми мыслями и чистым сердцем. Не стоит вспоминать покойных в зле и вспоминать об их грехах, иначе вы можете потревожить их души.





Что можно делать, а что нет в родительскую субботу, 5 ноября 2022 года

Важно посетить церковь. Перед началом службы подается специальная записка с именами покойных.

В давние времена этот день называли Дедовой субботой. Он ассоциировался у предков с днем смены осени и зимы. Потому, если после Покровы оставались незавершенные дела, уж к поминальной субботе нужно было все успеть.





Женщины занимались уборкой, убирали во дворах, натирали окна, лавки. Старались все отремонтировать и побелить. А вот перед поминальным днем все семейство должно было искупаться. Веник и воду из бани оставляли для покойных родственников.

Ужин в этот день раньше был особенным, не таким, как в иные поминальные дни. Поминать покойных начинали с пятницы. Для этого покупали новую белую скатерть на стол. Женщины готовили традиционные поминальные яства: узвар, кутью, блины и пироги. Обязательно нужно было поставить на стол и любимое блюдо усопшего, чтобы порадовать его душу.

В пятницу и субботу на столе обязательно оставляли свечи. Говорили, что семья таким способом показывает покойным, что о них помнят. Умерших обязательно нужно было вспомнить добрым словом, рассказать историю семьи и историю из жизни любимого человека, которого уже нет в живых.