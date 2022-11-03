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Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить заветное желание: советы астролога на 2023 год

Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить заветное желание: советы астролога на 2023 год

Чтобы Новый 2023 год принес много счастья и удачи, нужно правильно об этом попросить Черного Водяного Кролика. О том, что нужно делать и как себя вести, читайте далее.

Как притянуть удачу и счастье в 2023 году

Жители Китая считают, что кролик приносит людям счастье и удачу. Именно поэтому в каждом доме должна быть такая фигурка. При покупке стоит отдать предпочтение статуэткам золотого оттенка либо тем, на которых изображены монеты и деньги. Это поможет привлечь в свой дом финансовое благополучие.

Тем, кто мечтает найти вторую половинку или завести семью, следует отдавать предпочтение парным фигуркам, которые необходимо держать на окне. Даже выбирать календарь нужно с кроликами, которые будут в паре.


Чтобы стать добрее и веселее, стоит выбирать статуэтку, где мордочка кролика выглядит дружелюбно. Одним своим видом она будет улучшать настроение.

Что необходимо надеть, что готовить и с кем встречать Новый 2023 год

2023 год пройдет под знаком Черного Кролика, поэтому в гардеробе должны присутствовать вещи тех оттенков, которые любит животное. Можно встретить Новый год в одежде темных тонов, но при этом не стоит забывать про аксессуары. Свой наряд можно разбавить серебряными и металлическими изделиями. Кроме того, в свой образ можно добавить украшения синих и голубых оттенков.

Поскольку Кролик считается символом благополучия, семейного тепла и уюта, необходимо Новый год праздновать в кругу родных людей. Из-за того, что животное боится слишком громких звуков, шумные вечеринки не рекомендуется устраивать, иначе это может спугнуть Кролика.


Свое жилище не стоит украшать слишком ярко и вычурно, лучше сделать обстановку максимально приближенную к природе. В качестве тонов для украшения стоит выбирать бежевые и зеленые — они больше всего нравятся хозяину года. Не стоит украшать свой дом в хищных тонах, потому что Кролик будет некомфортно себя чувствовать. Кроме того, в жилье не должно быть ни единого намека на других животных.

При выборе меню на новогодний стол нужно руководствоваться пожеланиями не только символа года, но еще и Кота. Именно поэтому на столе в данный праздник должны присутствовать блюда из птицы и рыбы. Кроме того, стоит приготовить много салатов из овощей и закусок из фруктов. Задекорировать праздничный стол можно золотыми и зелеными аксессуарами, а в центре разместить статуэтку Кролика.

Как попросить Черного Водяного Кролика исполнить желание

Хозяин 2023 года поможет исполнить любое желание, но для этого следует знать, как его об этом попросить. Свое желание можно написать на листочке бумаги, а после этого пару раз вслух его перечитать. Внимание нужно обращать на каждую мелочь. Тем, кто хочет повстречать спутника жизни, необходимо подробно описать его внешность, характер и поведение, а также все то, что имеет большое значение.


Тем, кто мечтает приобрести новый автомобиль, необходимо подробно расписать, каким он должен быть: его марка, модель и все остальные детали. Свое желание нужно конкретизировать по максимуму и как можно чаще о нем думать, тогда оно обязательно будет исполнено.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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