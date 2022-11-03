. День 3 ноября в истории

55 лет назад (1967) был запущен первый агрегат Красноярской ГЭС.

Решение о возведении гидроэлектростанции на реке Енисей было принято 14 июля 1955 года. Строительство по проекту Ленинградского отделения института «Гидроэнергопроект» (ныне ОАО «Ленгидропроект») началось в 1956 году. 3 и 4 ноября 1967 года в эксплуатацию были введены первый и второй гидроагрегаты ГЭС.

В настоящее время Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира. Является одним из основных производителей электроэнергии в Сибири. Её средняя многолетняя выработка составляет 18,3 млрд кВтч.

65 лет назад (1957) на орбиту Земли был впервые выведен кос­мический аппарат с живым существом на борту.

Первым животным, совершившим орбитальный полёт, стала собака по кличке Лайка. «Спутник-2», на котором она была запущена в космос, состоял из несколько отсеков для научной аппаратуры, радиопередатчика, системы телеметрии, программного модуля, системы регенерации и контроля температуры кабины.

Собака размещалась в отдельном отсеке, куда её подавались еда и вода. К сожалению, тогда ещё не были разработаны технологии по возвращению космических аппаратов на Землю, поэтому Лайка, проведя в невесомости около шести часов, погибла от перегрева.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны началась Киевская стратегическая наступательная операция.

Войска 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина, которым противостояла 4-я танковая армия группы армий «Юг», освободили Киев, Фастов и Житомир.

В результате операции, которая продлилась до 13 ноября, советские войска разбили в районе Киева на правом берегу Днепра обширный плацдарм, послуживший для организации дальнейшего продвижения на территорию правобережной Украины.

102 года назад (1920) Совет народных комиссаров утвердил декрет «О централизации библиотечного дела в РСФСР».

Все библиотеки страны, независимо от их ведомственной принадлежности, объявлялись общедоступными и связывались в единую библиотечную сеть. Они были переданы в ведение Народного комиссариата просвещения.

64 года назад (1958) в Париже был открыт комплекс зданий для Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Здания были построен на площади Фонтенуа по проекту международной команды архитекторов, в состав которой вошли американец Марсель Брёйер, итальянец Пьер Нерви и француз Бернар Зерфюсс.

Комплекс в форме трёхконечной звезды, напоминающей латинскую букву Y, возведён на семидесяти двух бетонных колоннах. В него входят три здания: секретариат, дом пленарных заседаний и корпус постоянных представительств.

Интерьер зданий украшен произведениями известных художников и скульпторов ХХ века: Пикассо, Жана Арпа, Александра Колдера и Генри Мура.