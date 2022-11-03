День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства в 2021 году традиционно отметят 4 ноября. Россияне уже начали подготовку к государственному празднику, выбирают красивые стихи, открытки и подарки. Во многих городах пройдут масштабные красочные мероприятия.
Поздравления в стихах ко Дню народного единства в 2021 году
С великим праздником —
Днем народного единства,
С теплой датой ноября
Хочу поздравить вас, друзья.
Пусть все будет, как задумали.
Желаю побольше в жизни добра,
Живет в ваших больших душах
Большая страстная любовь.
От всей души желаю вам
Семейного благополучия, удачи,
Пусть в этот день осенний
Только хорошие слова звучат.
С великой датой поздравляю,
Желаю счастья и добра,
Чувств искренних, взаимных,
Огромного душевного тепла.
Желаю ярких впечатлений,
Событий славных, позитивных,
Чтобы с отменным настроением
Жить весело, активно, с наслаждением.
***
Россияне – сильный народ,
Они уверенно идут вперед,
В этом огромная сила России,
Мы остаемся непобедимы.
Россияне – великий народ,
Каждый из нас – большой патриот.
Желаю России жить, процветать,
Бед и слез никогда не знать.
Пусть будет ровной дорога ее,
Помолимся вместе за благополучие ее.
С Днем народного единства поздравляю,
Мира и свободы от всего сердца желаю.
День народного единства —
Великий праздник для россиян,
С Днем народного единства
От всей души поздравляю я!
Единство – наша сила,
Об этом нужно помнить всегда,
Чтобы была цельной Россия,
Чтобы гордились все города,
Чтобы гордились дети, внуки.
И каждый помнил о том,
Что благодаря единству
Мы сейчас в России живем.
Поздравления в прозе ко Дню народного единства в 2021 году
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Дорогие россияне, поздравляю с Днем народного единства! Это великий праздник для каждого из нас. Мы должны помнить о важных датах, памятных событиях. В России живут десятки разных народов, мы всем рады, готовы тепло принять каждого. Желаю оставаться дружелюбными, добрыми, толерантными, не знать горя и бед.
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С Днем народного единства! Желаю мирного неба над головой, понимания, свободы, великодушия. Оставайтесь добрыми и дружелюбными. Помните о подвигах, совершенных великим русским народом. Наша сила в единстве!
День народного единства имеет большое значение для каждого россиянина. В этот день, как никогда, ощущаются сила и мощь родной страны. Хочу пожелать каждому любить и уважать Россию, радоваться каждому прожитому мигу.
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Поздравляю с Днем народного единства! Желаю радости, крепкого здоровья, мира и свободы. Желаю ежедневно чувствовать единство и силу народа, любить Россию. Добра, семейного благополучия, ярких жизненных красок!
Сегодня вся Россия отмечает великий праздник – День народного единства. Эта дата – очередное доказательство силы и могущества страны. Давайте порадуемся успехам и достижениям любимой России, пожелаем процветания и уважения.