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Депутат требует увеличить срок службы

Депутат требует увеличить срок службы
Новые сроки требуют внести срочно. В России вновь заговорили о возвращении двух лет срочной службы в армии. По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, изменения в законы нужно внести срочно, а сама мера позволит повысить боеспособность российской армии. Депутат нижней палаты парламента считает, что одного года для основательной подготовки российского солдата слишком мало. Если бы срочники служили в два раза дольше, то есть как раньше, два года, наша армия была бы куда более боеспособной. «Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — приводит слова Шеремета РИА «Новости». Депутат также считает возможным вынести этот вопрос на обсуждение с коллегами из Госдумы. В зависимости от исхода дебатов, может быть уже принято какое-то решение.  Нынешний срок службы в ВС России был установлен в 2008 году. Тогда были внесены поправки в основной закон, который регламентирует регулярный призыв, — «О воинской обязанности и военной службе», который был принят в марте 1998 года. До того, в течение 30 лет, российские призывники служили два года. Еще раньше, начиная с 1949 года, мужчины готовились защищать родину в течение трех лет в сухопутных войсках, и четыре года – в морфлоте. Недавно в России, по словам президента Владимира Путина, закончилась частичная мобилизация, в рамках которой в вооруженные силы России были призваны 300 000 человек.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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