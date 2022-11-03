. Destroy All Humans! Clone Carnage стала бесплатной на Xbox и PC, на Playstation за нее нужно заплатить

Вадим Карасев





Издательство THQ Nordic в мае этого года выпустило в этом году многопользовательское ответвление в серии Destroy All Humans — игру Destroy All Humans! Clone Carnage. Это отдельная игра, в которой есть 4 многопользовательских режима и несколько карт. Сама игра предлагает соревновательный мультиплеер и кооператив.

Сегодня издатель объявил, что игра Destroy All Humans! Clone Carnage переходит на бесплатную модель распространения. На Xbox и Playstation она уже доступна бесплатно, тогда как на Playstation за нее нужно будет заплатить символичную сумму: 0,01 доллар или 0,25 евро.

Destroy All Humans! — Clone Carnage

Сейте хаос в Clone Carnage! В этом дополнении вас ждут 4 режима, 6 карт и сетевая игра для 4 игроков. Удвойте урон в локальной игре с другом…

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Ниже можно посмотреть релизный трейлер игры Destroy All Humans! Clone Carnage.

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