Емельяненко раскритиковал Карелина, сравнившего ММА со смешиванием пива и водки
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко признался, что не понимает позиции трехкратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина, не считающего смешанные единоборства видом спорта, пишет ТАСС.
Карелин говорил, что едва ли возможно смешивать навыки, полученные в дзюдо, с навыками, например, борца. Он не только заявлял, что ММА - не вид спорта, но и сравнивал его со смесью водки и пива:
По мнению олимпийского чемпиона, ММА - это лишь "система проведения соревнований". Емельяненко же напомнил, что Карелин участвовал в открытии чемпионата России по ММА в Омске и "мог сам убедиться, что у нас нет поединков боксера против неподготовленного тяжелоатлета или блогера".
"Есть спорт, а есть дешевые шоу типа кулачных боев и так называемых поп-ММА. Вот против них надо объединяться и выступать, именно они показывают, что неуважение к сопернику — это норма или даже стремление, чтобы собрать как можно больше лайков", - уверен боец.
ММА - это боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. Термин "Mixed Martial Arts" был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом Battlecade, одной из ранних организаций ММА.