. Емельяненко раскритиковал Карелина, сравнившего ММА со смешиванием пива и водки

Вадим Карасев

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко признался, что не понимает позиции трехкратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина, не считающего смешанные единоборства видом спорта, пишет ТАСС.

"Не понимаю, почему люди из спортивного сообщества позволяют себе дискредитировать ММА — вид спорта, официально признанный в нашей стране и во всем мире, тем более сравнивать его с алкоголем. Сейчас как никогда важно, чтобы спортсмены, защищающие честь нашей страны, были единым целым, а не разделялись на достойных или нет по чьему-то мнению".

Карелин говорил, что едва ли возможно смешивать навыки, полученные в дзюдо, с навыками, например, борца. Он не только заявлял, что ММА - не вид спорта, но и сравнивал его со смесью водки и пива:

"Возникают плохо прогнозируемые последствия — немного пропорции не соотнес, и тебе уже дурно. То, что это не вид спорта, я в этом убежден".

По мнению олимпийского чемпиона, ММА - это лишь "система проведения соревнований". Емельяненко же напомнил, что Карелин участвовал в открытии чемпионата России по ММА в Омске и "мог сам убедиться, что у нас нет поединков боксера против неподготовленного тяжелоатлета или блогера".

"Есть спорт, а есть дешевые шоу типа кулачных боев и так называемых поп-ММА. Вот против них надо объединяться и выступать, именно они показывают, что неуважение к сопернику — это норма или даже стремление, чтобы собрать как можно больше лайков", - уверен боец.

ММА - это боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. Термин "Mixed Martial Arts" был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом Battlecade, одной из ранних организаций ММА.