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ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи

ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощиBloomberg: в ноябре ЕС представит механизм помощи Киеву на $17,5 млрд в 2023 году

В ноябре Европейский союз (ЕС) представит механизм помощи Киеву, в рамках которого направит миллиарды долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что на следующей неделе Еврокомиссия утвердит план по выделению 17,5 миллиардов долларов Украине. Отмечается, что украинская сторона сможет получить первый платеж в январе 2023 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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