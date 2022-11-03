. Фигуранты дела экс-замглавы просвещения Раковой признали вину и возместили 65 млн рублей

Фигуранты дела бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой признали вину в совершении преступления и возместили ущерб в 65 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на МВД по Москве пишет ТАСС.

В связи с этими обстоятельствами следствие допускает возможность изменить обвиняемым меру пресечения с заключения под стражу и нахождения под домашним арестом на запрет определенных действий. Ракова находится под стражей в общей сложности 12 месяцев и 27 суток. Такую же меру пресечения избрали трем соучастникам, еще двое находятся под домашним арестом.

«Фигуранты признали вину в совершении преступления и полностью погасили ущерб от совершенного преступления в размере, превышающем 65 млн рублей. Их показания позволили изобличить соучастников», — рассказали в МВД.

Как ранее писала «Парпламентская газета», Ракову обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, в 2019 году Ракова, будучи в должности замминистра просвещения, добилась выделения бюджетных средств возглавляемому ею Фонду новых форм развития образования на проект «Учитель будущего». Позднее экспертиза выявила фиктивную документацию по проекту. Следствие считает, что Ракова похитила 50 миллионов рублей.

Подрядчиком проекта «Учитель будущего» выступила Московская высшая школа социальных и экономических наук («Шанинка»). Против ее ректора Сергея Зуева возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Он признал вину и возместил ущерб.