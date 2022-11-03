. Филипп Киркоров ответил матом вступившейся за Наргиз Закирову Виктории Боне
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Филипп Киркоров ответил матом вступившейся за Наргиз Закирову Виктории Боне

Филипп Киркоров ответил матом вступившейся за Наргиз Закирову Виктории БонеФилипп Киркоров обругал Викторию Боню, вступившуюся за Наргиз Закирову

Эстрадный певец Филипп Киркоров ответил телеведущей Виктории Боне, вступившейся за исполнительницу Наргиз Закирову. Соответствующий комментарий с матом он опубликовал на странице издания Super.ru в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Еще одно ****** возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну... Ничего нового», — обругал телеведущую артист.

Ранее Киркоров раскритиковал Наргиз Закирову и назвал ее «уродиной». «Как у нее ничего не получится, как бы она ни старалась, стриглась, дреды накладывала. Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя, а чего там жалеть. Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?» — заявил артист со сцены во время своего концерта в Ташкенте. В соцсетях Боня назвала этот поступок отвратительным, отметив, что в Америке общество не простило бы его за это. Блогер добавила, что настоящий мужчина никогда не позволил бы себе негативные высказывания в адрес женщины перед публикой. «Видимо, ничего мужского уже там не осталось», — резюмировала Боня.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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