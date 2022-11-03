. Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров размазал Викторию Боню

Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Певец Филипп Киркоров возмущен словами бывшей ведущей. Артист пребывает в плохом настроении и, похоже, готов крушить на своем пути всё и всех. На днях певец выступил с сольным концертом в Ташкенте, где со сцены облил помоями певицу Наргиз Закирову. Он назвал её «уродиной», которой не мешало бы «подружиться с головой». Виктория Боня вступилась за Закирову и пристыдила короля поп-сцены за его резкие высказывания. Она заявила, что в Америке он после такого скандала моментально попал бы под «отмену» и потерял работу. «Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского уже там не осталось», — написала Боня.
Певец решил, что заявление Виктории требует его личного комментария. Артист написал в Сети о том, что считает экс-звезду «Дома-2» бездарностью, которая пытается за его счет напомнить о себе. «Возомнила себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи, уж сколько их упало в эту бездну… ничего нового»,— ответил Киркоров на слова телезвезды. Следует отметить, что буквально за день до этого Киркоров набросился на журналистку из-за неудачной шутки. Он послал собеседницу на четыре буквы и после этого ушел в гримерку, прервав интервью. Позже представитель певца назвала инцидент исчерпанным. Помощница сказала, что у той самой женщины нет претензий к Филиппу, поэтому он не будет приносить ей публичные извинения.  
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Марк Богатырев учится быть отцом
Марк Богатырев учится быть отцом
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух лет
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем году
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем

Еще по теме

Филипп Киркоров припечатал Наргиз Закирову
Филипп Киркоров рассказал о своем уходе со сцены
Филипп Киркоров заметно похорошел ради съемок нового клипа (ФОТО)
Филипп Киркоров рассказал, как поддерживает свою молодость