. Филипп Киркоров размазал Викторию Боню

Певец Филипп Киркоров возмущен словами бывшей ведущей. Артист пребывает в плохом настроении и, похоже, готов крушить на своем пути всё и всех. На днях певец выступил с сольным концертом в Ташкенте, где со сцены облил помоями певицу Наргиз Закирову. Он назвал её «уродиной», которой не мешало бы «подружиться с головой». Виктория Боня вступилась за Закирову и пристыдила короля поп-сцены за его резкие высказывания. Она заявила, что в Америке он после такого скандала моментально попал бы под «отмену» и потерял работу. «Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского уже там не осталось», — написала Боня.Певец решил, что заявление Виктории требует его личного комментария. Артист написал в Сети о том, что считает экс-звезду «Дома-2» бездарностью, которая пытается за его счет напомнить о себе. «Возомнила себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи, уж сколько их упало в эту бездну… ничего нового»,— ответил Киркоров на слова телезвезды. Следует отметить, что буквально за день до этого Киркоров набросился на журналистку из-за неудачной шутки. Он послал собеседницу на четыре буквы и после этого ушел в гримерку, прервав интервью. Позже представитель певца назвала инцидент исчерпанным. Помощница сказала, что у той самой женщины нет претензий к Филиппу, поэтому он не будет приносить ей публичные извинения.